Luto en el Cortegada por la muerte de su exjugadora Kristina Lelas

Kristina Lelas falleció a los 52 años DA

La AD Cortegada y el baloncesto están de luto por el fallecimiento de Kristina Lelas a los 52 años de edad. La pívot croata defendió la camiseta del Cortegada, por entonces Extrugasa, en la temporada 2003-2024 en Liga Femenina. Kristina “Tina” Lelas fue una pieza fundamental y de las más queridas por la afición ese curso en Vilagarcía, en el que compartió vestuario con jugadoras como Clara Bermejo, Rocío Carballo, Sara Gómez, Monste Gilabert, Míriam Herrera, Gertrudis Gómez, Mireira Navarrete o Aina Denti, entre otras.

Jugadora internacional, disputó varias temporadas en España en otros equipos como Andalucía Aifos Linares, Acis León, Cadi La Seuy Olesa. Con anterioridad pasó por la Universidad de Oregón, el Myjava esloveno, el Maccabi de Israel y el Galatasaray turco.

“Su imponente presencia en la cancha y su calidad humana dejaron una huella imborrable en la afición arousana y en el baloncesto de nuestra tierra”, señalan desde el Cortegada. “Enviamos nuestro más sentido pésame y todo nuestro cariño a su familia, amigos y seres queridos en Croacia en estos momentos tan difíciles”.