Hugo Soto: recitales de fútbol a los cuarenta en Vilaxoán

Hugo Soto, a sus cuarenta años, sigue en activo en el San Martín y lleva cinco goles en lo que va de liga en Primera Futgal Mónica Ferreirós

Doblete y asistencia. Hugo Soto marcó la diferencia el viernes en la cuarta victoria seguida del San Martín en el grupo V de Primera Futgal. A sus 40 años fue la pesadilla del Unión Adados, que se marchó con un 3-0 en contra del Municipal y prolonga su mal inicio liguero, penúltimo con sólo 2 puntos. Son cinco los goles que ha marcado ya esta temporada el delantero vilaxoanés, al que no se le agota la cuerda. Tiene fútbol todavía para dar y tomar. “Cuida mucho la alimentación y está fino”, dice su entrenador, Pedro Carregal, que fue su compañero en la cantera del Arosa hace varias décadas.

Hugo hizo una carrera larga y con muy buenos números en el fútbol gallego, tanto en Tercera como en Preferente en equipos como el propio Arosa, Pontevedra B, Céltiga, As Pontes, Boiro, Ribadumia y Portonovo. Hace tres años, tras jugar más de dos mil minutos en Baltar y hacer 16 goles, tomó la decisión de cerrar el círculo, volviendo al San Martín, el equipo de su pueblo donde dio sus primeros pasos futbolísticos.

No le resultó fácil adaptarse. Rodeado de menos calidad, menos ritmo de balón y menos compañeros con los que asociarse. Pero este año el San Martín ha mejorado la plantilla y eso potencia sus virtudes. “Lo veo con ganas, motivado, y eso se nota en el campo”, dice Carregal, que lo va dosificando para sacarle todo el jugo. “Tiene mucha calidad y sabe leer muy bien el juego, corre menos que el resto y parece que está en más sitios”. El viernes hizo de todo. Marcó el primero con un pase a la red. El segundo lo hizo en carrera. Y condujo la acción del tercero antes de asistir en el momento justo a Carlo. Además también sacó a pasear su calidad a balón parado. Verlo jugar sigue siendo un placer.

Su equipo es segundo, con 12 puntos, en una competición que domina el Atlético Combarro (13), que venció 3-1 al Amanecer en un partido nivelado que se decantó en los últimos diez minutos, después de que Xabi Otero empatase para los de Lino González. Los de San Vicente compiten, pero aún no les da para sumar victorias. El fin de semana recibirán al San Martín.

El Cidade de Ribeira ya asoma por la parte alta tras ganar 0-1 al Cordeiro en un duelo entre rivales directos. El tanto para los de Manuel Ángel lo hizo Felipe a falta de un cuarto de hora. El Atlético Cuntis frenó al Arcade (1-1), otro de los equipos que están llamados este año a luchar por ascender a Preferente, mientras que el Umia cayó en A Bouza (0-2) contra un Monteporreiro que es tercero con 11 puntos.

El Caldas dio buena cuenta del colista Sport Estrada (3-1) y se instala en mitad de la tabla, mientras que el Abanqueiro cedió ante el Flavia (2-3).