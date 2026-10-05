Tizón: "A unos les permiten todo y a otros nos tienen tomada la matrícula"

Jose Tizón asegura que fue expuldado en A Estrada por levantar las manos pidiendo un penalti Mónica Ferreirós

“La sensación que me queda es la de sentir un déjà vu con el arbitraje”, lamenta el técnico del CD Boiro Jose Tizón tras lo ocurrido el domingo en el Municipal de A Estrada, donde su equipo encajó la primera derrota en liga al caer 3-2 a última hora y el entrenador vigués vio la roja en la segunda parte, tras un agarrón en área de Breo Sío que no fue castigado con penalti.

“Me recordó a lo sucedido el año pasado en Viveiro. Veo que los árbitros me han cogido la matrícula y no quiero darles más motivos para que me vuelven a expulsar”, explica Tizón. “En este caso fue por levantar los brazos en un penalti que no señalan, sin embargo vi como al equipo rival le permitieron levantarse a varios jugadores del banquillo a protestar y no pasaba nada. Así que a partir de ahora tendré que tener las manos en los bolsillos, porque en caso contrario sé para donde me van a mandar. A unos se les permite todo y a otros nos tienen tomada la matrícula desde antes de empezar”.

La derrota en A Estrada le salió cara al equipo de Barraña, ya que Kike Vidal también fue expulsado y se perderá el duelo en casa ante el Viveiro (domingo, a las 17.30 horas). “Creo que fue un partido intenso e igualado, pero el goteo constante de decisiones del trío arbitral acabaron decantándolo hacia su lado”, sostiene el entrenador de un Boiro que sigue líder.

Portonovo y Céltiga

En el caso del Portonovo, las bajas en ataque de Vicente e Íker Escudero le condicionaron en Baltar ante el Lalín, un recién ascendido que se llevó los tres puntos y junto al Antela, ambos empatados en la cima con Boiro y Sarriana, están siendo la revelación en este primer tramo de la competición. El Portonovo se verá las caras el domingo a la mañana con el Pontevedra B a las 12 horas en el Manolo Barreiro 2. Dos equipos que se conocen muy bien y que ascendieron hace unos meses.

El Céltiga regresó de Viveiro con la sensación de haber perdido 2 puntos, en gran parte por la actuación del portero local Ayoub. El fin de semana recibirá al Alondras, que viene de perder en casa.