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Deportes

Iván Capelo salva los tres puntos para el Villalonga con un gol en el 90

Los celestes vencieron en San Pedro por 2-1 ante el CD Moaña

María Caldas
05/10/2026 07:00
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El entrenador del Villalonga, Roberto Lázaro, en el último partido a domicilio
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El Villalonga FC sumó de tres en casa ante el CD Moaña gracias a un electrónico de 2-1, con tantos de Marcos Blanco e Iván Capelo, quien desempató en el minuto 90 para brindar una nueva victoria a sus aficionados. En los primeros minutos, el Villalonga se mostró a un nivel muy alto, sobre todo en lo que respecta a la defensa. Cada vez que robaban, los locales hacían bastante daño en situaciones de uno contra uno. En una transición tras un córner en contra, Iago Portas llegó al área y fue derribado, por lo que el colegiado señaló penalti. Marcos Blanco se encargó de materializar la pena máxima para poner el 1-0.

El Moaña no lograba crear peligro en el área de los de Lázaro, que evitaban que los visitantes golpearan en largo para ganar las espaldas a la línea defensiva planteada. Con el paso de los minutos, el Moaña fue cerrando espacios para que el Villalonga no pudiese combinar entre líneas.

Así, a los celestes les iba costando encontrar la forma de seguir generando en área rival, aunque defensivamente seguían a un nivel muy alto.

Pero en un centro lateral, Maxi consigue rematar para empatar justo antes del descanso en San Pedro.

Segundo tiempo

Las sensaciones estaban siendo buenas, pero Lázaro realizó algunos ajustes. A los locales les costaba circular con balón, por lo que había bastantes contragolpes de ambos equipos. Marcos Blanco tuvo una ocasión muy clara que paró el portero visitante.

En un balón que fue a córner en la última jugada, Iván Capelo remató para dejar la victoria en casa. “Son tres puntos que non queríamos que se escaparan de San Pedro. Seguimos en línea positiva”, destaca el entrenador, Roberto Lázaro.

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