El CJ Cambados sufre una dolorosa derrota ante un intratable Marín CF

El enfrentamiento en el Monte da Lomba MONICA VILA

El Juventud Cambados vivió un día amargo en su traslado al Monte da Lomba. Los de Pénjamo perdieron por 0-3 ante el recién ascendido Marín CF, con un doblete de Sylla y un tanto de Santi Gegunde que sentenció el partido. Los locales entraron muy bien al partido, con un mano a mano de Diego que para Andrés y un disparo de Edi en el que el portero sacó una mano baja.

Sylla hizo el primero en un remate de cabeza tras un córner. Tras el descanso, Edi tuvo otra situación en el área pequeña que despejó la defensa. En una situación de centro lateral, Sylla volvió a aparecer con velocidad para anotar el segundo al primer palo. En un contragolpe, Gegunde se plantó solo delante de Raúl y definió bien para el 0-3.