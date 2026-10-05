El Atlético Arousana homenajea al triatleta Pedro Pablo Bernárdez

Homenaje al triatleta Pedro Pablo Bernardez MONICA VILA

El Atlético Arousana quiso homenajear al triatleta Pedro Pablo Bernárdez Fernández, natural de Valga pero afincado en Vilagarcía de Arousa desde hace años. El deportista defendió durante gran parte de su carrera el escudo del Triatlón Vilagarcía, pero ahora milita en las filas del Compostela.

El club tuvo la iniciativa de dicho reconocimiento al tener el atleta a una de sus hijas en las categorías base de la entidad vilagarciana. “Intento implicarme moito co club na medida que podo. Este ano saíronme as cousas moi ben e eles decidiron por iniciativa propia facerme esta homenaxe un pouco a modo de exemplo. Se a entrega que eu teño hacia o deporte serve de motivación para elas pois adiante”, comenta el triatletas tras realizar el saque de honor del enfrentamiento con el Touro.

“Non mo esperaba. Foi unha alegría moi grande. Eu si podo aportar algún tipo de motivación para elas, mellor. O fútbol femenino ven crecendo forte, inda que todavía esté un pouco discriminado con respecto do masculino”, expone Bernárdez.

Este año, Pedro Pablo Bernárdez consiguió distintos hitos para ampliar su medallero. Por un lado, viene de ganar la medalla de bronce en el Mundial de Triatlón celebrado en Pontevedra.

Asimismo, también fue primero en el Campeonato de España de Mérida. A nivel autonómico se hizo con el primer puesto en el Campeonato Gallego de Triatlón Olímpico en As Pontes, en el Campeonato Gallego de Triatlón Sprint do Miño, y en el Campeonato Gallego Máster de Aguas Abiertas, que se celebró en Ribeira.

“Resumir todo a unha sola proba é complicado. O bronce é satisfatorio pero hai moitos anos detrás de traballo, sacrificio e falta de descanso. A través de moitos anos de entrega chegou. Tamén fun campión de España, inda que o Mundial é máis representativo a nivel de nome”, comenta.

Tras una larga trayectoria, el natural de Valga vive esta etapa con tranquilidad. “Os anos quizás o que nos dan é esa pausa. Que non se me suba á cabeza, o difícil é manterse. Hai que facer o que nos guste”, destaca el triatleta.

En el grupo II de Primera Gallega, el Atlético venció al Touro 3-2 en el Manuel Jiménez en un emocionante partido que se resolvió al final. Marcaron Sofía, Miri Señoráns e Inés para las vilagarcianas, que escalan hasta la tercera plaza con nueve puntos en los cuatro partidos disputados.