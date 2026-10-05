David Bernárdez: “Me quedo con que el equipo supo reponerse”

Cortegada vs Distrito Olímpico Madrid MONICA VILA

El Mariscos Antón Cortegada sumó su primera victoria en su estreno en la Liga Femenina 2. Las de David Bernárdez brindaron un gran espectáculo a los presentes en el Sara Gómez con un electrónico final de 67-62 ante el Cesur Olímpico.

“Pudimos preparar bien el enfrentamiento, salimos bastante bien y el equipo tenía el plan bastante claro para tener el control del partido ya desde el primer cuarto”, comenta David Bernárdez tras la primera victoria del Cortegada.

Una jornada en la que las vilagarcianas intentaron demostrar el equipo que quieren ser durante el resto de la temporada. “A ellas les condicionó el partido perder la baza de su interior, por lo que nosotras pudimos darle un poco más de ritmo en el segundo cuarto”, destaca el técnico del cuadro local.

El Mariscos Antón Cortegada se estrena con victoria en liga en el Sara Gómez, 67-62 Más información

El nombre propio del enfrentamiento para el Mariscos Antón Cortegada fue el de Lisa Tesson. La escolta de 1,72 metros de altura, una de las nuevas incorporaciones de cara a la temporada 2026/2027 anotó nada menos que 18 puntos de los 67 que sumó el cuadro arousano en casa.

Desde el principio, el Cortegada planteó un encuentro en el que ser muy agresivas, manteniendo así una renta muy alta. “Contra zona nos costó un poco más, porque los primeros tiros no entraron y nos dio un poco de ansiedad”, lamenta Bernárdez. “Ellas fueron reboteando más cómodas y en la segunda parte fueron capaces de encontrar más ventajas interiores”, explica.

“A pesar de que se nos atragantó la zona, el equipo supo reponerse y gestionar el tramo final del partido con una distancia razonable. No estuvimos bien en la segunda parte, pero no le perdimos la cara”, recalca el entrenador local, que considera muy importante saber gestionar la presión en este tipo de situaciones.

“Es importante reponerse y saber tener el control. Tenemos que intentar que ganarnos en casa sea muy complicado. En este caso lo hemos cumplido”, concluye.