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Deportes

Baño de confianza del Ribadumia al vencer en Ponteareas

Los de Fran Blanco firmaron un 2-3 a domicilio

María Caldas
05/10/2026 07:30
fútbol ribadumia vs villalonga
El Ribadumia se midió al Villalonga la pasada jornada
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El CD Ribadumia sigue de dulce tras su victoria por 2-3 a domicilio ante el Juvenil Ponteareas. Los locales propusieron un duelo de transiciones, buscando a Cándido. La primera clara llegó para el Ponteareas, con un mano a mano con Yago. Pero en una jugada de ataque combinado, en la que Joel Rebolo dejó pasar el balón entre las piernas, Cristian cruzó perfecto a la salida del portero para anotar el primero.

El Ribadumia fue teniendo más el balón, y en una transición rápida por dentro, con un cambio de orientación a la espalda de la defensa, Antón la cruzó a la derecha para anotar el 0-2. Tras el descanso, los locales intentaron meter más balones en el área, pasando a jugar con dos delanteros. En un balón rápido, Cándido logró en dos pases anotar el 1-2. Los aurinegros propusieron más con balón, y así llegó el tanto de Sidibé, en una acción a balón parado. Los de Fran Blanco tuvieron alguna contra para matar el partido, pero en un centro lateral, Miguel empujó a bocajarro dentro de área pequeña para el 2-3.

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