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La acción de pillería de Martín Fernández para anotar con el COB
Deportes

Así fue la canasta de pillería de Martín Fernández en la victoria del COB

El vilagarciano volvió a liderar a su equipo con 20 puntos y 25 de valoración para vencer en San Sebastián

Gonzalo Sánchez
05/10/2026 11:27

El vilagarciano Martín Fernández ha empezado la liga de Primera FEB en plan estelar. Si la semana pasada fue incluido en el quinteto ideal gracias a sus 23 puntos (2/2 triples), 3 rebotes, 2 asistencias y 2 recuperaciones para un total de 30 créditos de valoración en la victoria ante Tizona Burgos, este fin de semana volvió a ser determinante para que su equipo ganase en San Sebastián al Inveready Askatuak Gipuzkoa por 86-90. Y es que anotó 20 puntos y valoró 25, dejando una acción para el recuerdo en una jugada de saque de fondo, en la que lanzó el balón contra la espalda de su defensor para recogerlo y anotar por sorpresa. 