Así fue la canasta de pillería de Martín Fernández en la victoria del COB

El vilagarciano Martín Fernández ha empezado la liga de Primera FEB en plan estelar. Si la semana pasada fue incluido en el quinteto ideal gracias a sus 23 puntos (2/2 triples), 3 rebotes, 2 asistencias y 2 recuperaciones para un total de 30 créditos de valoración en la victoria ante Tizona Burgos, este fin de semana volvió a ser determinante para que su equipo ganase en San Sebastián al Inveready Askatuak Gipuzkoa por 86-90. Y es que anotó 20 puntos y valoró 25, dejando una acción para el recuerdo en una jugada de saque de fondo, en la que lanzó el balón contra la espalda de su defensor para recogerlo y anotar por sorpresa.