Os Ingleses cae ante El Salvador DHB tras dominar la primera parte

JJ avanza con el oval junto a Piranha en la acción que supuso el primer ensayo de los locales ante el filial pucelano Mónica Ferreirós

Os Ingleses RC dio la cara ante El Salvador DHB en el estadio de Fontecarmoa, donde cayó 15-47 en la segunda jornada de División de Honor B. Frente a uno de los rivales más fuertes de su grupo, que es filial de un referente del rugby nacional, los vilagarcianos mejoraron ostensiblemente sus prestaciones respecto al debut la pasada semana en Oviedo, sobre todo en la primera parte, que el técnico David Lema califica de "perfecta".

Y es que su equipo ejecutó su plan de partido, que les permitió irse al descanso en ventaja (10-5), con el ensayo de JJ y la transformación de Javi Amor, y un golpe de castigo ejecutado por Roxo. "Dominamos el juego, de hecho los primeros dieciocho minutos se jugaron todos en su campo, la pena es que competimos algunos errores y no pudimos hacer más puntos", y es que el técnico lamenta que su equipo no aprovechase el caudal de juego mostrado en el primer período para incrementar su ventaja en el marcador ante un rival que estaba siendo superado por la estrategia de Os Ingleses.

Maruga recepciona en la touche impuslado por Rianxo y Nico Mónica Ferreirós

El partido cambió a medida que avanzó la segunda parte. Los vallisoletanos mejoraron con los cambios y castigaron los despistes de los locales, logrando cuatro ensayos en menos de diez minutos (del 51 al 60), que pusieron el partido muy cuesta arriba para Os Ingleses. "El problema de esta categoría es que en cuanto te desconectas o cometes un fallo, los rivales te penalizan mucho".

El Salvador DHB elevó sus prestaciones físicas en la delantera, aumentó su ritmo de juego y cogió impulso anímico con sus anotaciones, por lo que los locales ya no pudieron desafiar más a la lógica. "Se nos fueron en el marcador, pero acabamos bien el partido, atacando y demostrando que el equipo no baja los brazos", valora de forma positiva Lema, que también repartió minutos con muchos cambios, lo que evidentemente también notó su equipo. Emilio Raño anotó casi al final el segundo ensayo de los arousanos en el partido, que les deja buenas sensaciones pese a la derrota y les carga de moral para seguir creciendo en la nueva categoría.

Por los vilagarcianos jugaron de inicio Fran, JJ, Rianxo, Sergio Ramos, Hache, Nico, Manuga, Piraña, Ramón, Chuco, Roxo, Love, Emilio, Bosnio y Toko. En la segunda parte también jugaron Mateo, Padín, Prado, Manolo, Ríos, Pablo y Alvarito. Lo peor del partido fue la lesión que sufrió Bosnio, que a la espera de pruebas que confirmen su fractura de tabique nasal, estará alejado de los terrenos de juego varias semanas.

"Nos quedamos con ganas de más porque la primera parte fue muy buena y porque ejecutamos el plan del partido y fuimos superiores durante los primeros cincuenta minutos", señala Lema, que acabó contento pese al resultado. Os Ingleses, tras medirse en las primeras dos jornadas a los grandes favoritos del grupo, ya pone el foco en el derbi de la próxima semana ante el Kaleido Universidad de Vigo.