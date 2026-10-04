Jéssica Bouzas cae en la final en Jingshan

Jéssica Bouzas perdió la final con claridad y el segundo título del circuito WTA tendrá que esperar RFET

Jéssica Bouzas perdió en la final del Torneo WTA125 Jingshan Tennis Open ante la rusa Alexandra Shubladze por 6-3 y 6-2 en una hora y trece minutos de partido. Esta vez la vilagarciana se vio superada desde el inicio por su rival, que le rompió el servicio en sus dos primeros turnos de saque y se puso 0-4 en ventaja, circunstancia que le allanó el camino para apuntarse el primer set. La arousana empezó el segundo igual, con muchas dificultades para poder jugar con primeros saques, lo que permitió a la rusa presionar y dominar el partido. Jessi perdió de nuevo sus turnos de saque y se vio 5-0 en contra con el partido prácticamente perdido. Shubladze fue mucho más sólida con su saque y eso le ayudó a llevarse su primer título en el circuito.

Jéssica, tras una buena semana en la que encadenó victorias ante las chinas Tian y Wang, y ante Sofia Lansare y Aliona Falei sin perder ningún set, no tuvo opciones en la final en Pekín, pese a partir como favorita por ranking, ya que la rusa de 21 años es la número 163 del mundo. Jessi se queda en el puesto número 98 del ranking mundial tras este primer torneo de su gira asiática, que empezó disputando con la selección española las finales de la Billie Jean King Cup.