El Portonovo SD paga caro sus bajas ofensivas

Charly entró en la segunda mitad ante el Lalín para dar más verticalidad al juego de los de Minso Vidal Gonzalo Salgado

El Portonovo SD no vivió su mejor día en Baltar. Los de Minso Vidal se enfrentaron al también recién ascendido Lalín en un duelo que se solventó con un 0-1 a favor de los de Iván Carril. La primera mitad se caracterizó por la igualdad entre ambos equipos, aunque el Lalín comenzó a hacer sufrir al Portonovo en área pasado el ecuador del primer tiempo.

En el inicio de la segunda parte, Carletto recibió el pase de la muerte para anotar el único gol del partido. Durante los primeros minutos ambos equipos se turnaron la posesión del esférico. Yoel Crespo consiguió poner un muy buen centro al área, pero no encontró rematador. Los de Minos Vidal siguieron insistiendo en el área. Con una internada de Tymo por la banda, Bruno remató desviado desde la media luna del área.

Por parte del Lalín, Eloy Ferreira tuvo la más clara con un disparo que se fue directo a las manos de Dadín. El combinado visitante volvió a avisar en Baltar con un tiro de falta directa lejos del área de Óscar López, de nuevo directo a las manos de Dadín.

Los de Iván Carril buscaban salir al contragolpe con Manu Vilariño esperando la recepción en banda. El propio Vilariño tuvo un disparo desde la frontal del área que se fue desviado. Diego Dadín volvió a ser protagonista con una parada con la pierna a un nuevo tiro lateral de Vilariño.

Los arlequinados se vieron obligados a reforzar su trabajo defensivo. De nuevo, el Lalín insistió con un disparo de falta directa de Carletto. Con el descanso llamando a la puerta, el Lalín era claro dominador con balón. Así, el encuentro llegó al descanso con un 0-0 en el electrónico.

Tras el descanso, el balón volvió a rodar con un Yoel Crespo que intentó un disparo directo a las manos de Sampayo. Pero la suerte cayó del lado del Lalín con un golazo imparable para Dadín. Carletto recibió el pase de la muerte y estrenó el electrónico en el Municipal de Baltar.

A los arlequinados les estaba costando encontrar espacios. Un disparo de Jesús Barbeito desde fuera del área fue la primera de peligro en el segundo tiempo para los de Minso. Con el marcador en contra, el entrenador comenzó a mover el banquillo, sacando a Bruno y Pedro Rey por Charly y Pablo Lede.

Charly estuvo muy cerca de repetir su mágico gol ante el Silva, pero esta vez el disparo de falta directa se fue por encima de los palos. Las gradas de Baltar reclamaron un penalti sobre Tymo tras una jugada con los dos centrales.

Con los cambios, el Portonovo ganó más presencia con balón, pero el gol del empate se resistía. Los locales buscaban llegar al área con velocidad por la banda. En las jugadas a balón parado, el Portonovo echaba en falta un rematador en el segundo palo.

Tymo hizo una gran carrera para llegar a la frontal del área, pero al filtrar el pase, no había nadie para recibir. El equipo de Iván Carril se mantenía a un altísimo nivel defensivo, y muy atentos a las recuperaciones. A pesar de los esfuerzos, los locales no consiguieron materializar y el encuentro acabó con el 0-1 en el marcador.