El portero del Viveiro evita la victoria del Céltiga, 0-0

Once inicial que presentó el Céltiga ayer en el campo de Cantarrana Céltiga CF

El Céltiga sumó un punto que le sabe a poco en Cantarrana tras empatar sin goles ante el Viveiro. El partido estuvo muy condicionado por el estado del terreno de juego, ya que las lluvias provocaron que estuviese muy blando, por lo que circular el balón fue muy difícil a medida que avanzaba el tiempo. Hubo muchos duelos y disputas y al Céltiga que le costó entrar bien en el partido ante un rival que jugó directo y trató de sacar rédito a las situciones de balón parado.

Así fue el guión con el que empezó, pero poco a poco los isleños fueron tomándole el pulso al juego y ya tuvieron ocasiones claras en la primera parte por medio de Fran, cuyo disparo rechazó un Ayoub que fue el mejor de su equipo, Facu y Sobrido. El árbitro castigó con tarjetas prácticamente cada acción, lo que obligó a Luis Carro a hacer cambios en el descanso para minimizar riesgos, más allá del obligado de Rubi Casas, que se lesionó y estará a la espera de pruebas para saber el alcance. Por su parte, Carlos se resintió en el calentamiento y no pudo participar, ocupando su lugar en el once Arnosi.

En la segunda parte el Viveiro siguió llevando su peligro en el balón parado, pero las ocasiones claras fueron visitantes. Luis Carro cambió de sistema, pasando a defensa de cuatro, y su equipo siguió conteniendo bien las acometidas de su rival. El Céltiga tuvo ocasiones muy claras en transición y córners, por medio de Julio Rey, Arnosi, Anxo y Cellerino, cuyo chilena salvó el portero local con otro paradón.

“Fuimos merecedores de la victoria, pese a que el campo deslució el juego”, lamenta el técnico Luis Carro, que se marchó de Viveiro con la misma sensación con la que acabó en Vilalba, su equipo hizo muchas cosas para ganar pero regresa con un punto de A Mariña, por lo que suma cinco.