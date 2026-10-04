El CD Boiro consuma su primera derrota en un tenso duelo en A Estrada

El once titular del Boiro en A Estrada Tania Martínez

No pudo ser. El Boiro consumó su primera derrota en cinco jornadas en su visita al CD Estradense por 3-2, en un enfrentamiento en el que los de Tizón acabaron con uno menos tras la expulsión de Kike Vidal y en el que el técnico también vio la cartulina roja.

Aún tras su primera derrota, el cuadro sigue en la primera posición de la clasificación, pero ahora empatado a diez puntos con el CD Barco, Lalín y Antela. A pesar de que los boirenses comenzaron adelantándose en el marcador con un gol de Juanma, los de Manuti pronto se engancharían al partido.

El encuentro empezó de manera muy intensa, con unos primeros minutos en los que los de Manuti plantearon un juego directo que obligaba a los boirenses a estar muy atentos. En un saque de banda de Juampa que prolongó Óscar llegó el primer gol tras remate de Juanma a la segunda línea. La alegría duró poco, y es que en un rechace de una falta lateral, Pichi metió un golazo por la escuadra que empataba el duelo en A Estrada.

En un balón largo que los boirenses dejaron botar en la línea defensiva, Pedrosa choca a Yosi para ganarle la espalda y con Borja Rey a media salida, el ex atacante del Boiro metió el segundo de los locales. Los locales siguieron apretando y al Boiro le faltaba pausa para poder sobrepasar su adelantada línea defensiva. Los visitantes protestaron por un codazo de Edu Taboada a Kike, por lo que pedían roja para el local.

Segunda parte

Con el marcador en contra, José Tizón realizó dos cambios al descanso, dando paso a Mateo y Mario Prol por Aarón y Juampa, respectivamente. Poco a poco, los locales bajaron el ritmo en cuanto a presión, por lo que el Boiro comenzó a tener más llegadas. Sin ir más lejos, Prol inició una jugada hacia la línea de fondo que terminó con Óscar rematando fuera por muy poco.

Los de Tizón iban hundiendo en su área al Estradense. Peque y Mateo comenzaron a generar peligro con varios centros al área, pero el tanto no llegaba. Los boirenses protestaron cuando alrededor del minuto 75, Breo Sio llegó al área y tras sufrir un agarrón, el colegiado no señaló nada, por lo que llegó la tarjeta roja al entrenador por protestar.

En un saque de banda, el balón cayó en la frontal y con la zurda Mateo metió un golazo por la escuadra para poner de nuevo el marcador en empate en el Municipal da Estrada. Ya en el tiempo de descuento, con el partido que podía inclinarse hacia cualquier lado, Edu Taboada le gana la posición a Kike, quien vio la roja por darle una patada. En un córner, Matías remató al segundo palo para sellar el definitivo 3-2.