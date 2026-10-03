Jéssica Bouzas se mete en la final en Jingshan y peleará este domingo por el segundo título de su carrera en el circuito WTA

Jéssica Bouzas pelea este domingo por el segundo título de su carrera en el circuito WTA EFE/EPA/YOAN VALAT

Jéssica Bouzas se clasificó para la final del Torneo W125 Jingshan Tennis Open, que se disputa en Pekín, tras ganar en semifinales a Aliona Falei por 6-3 y 6-3 en una hora de cuarenta minutos de juego. La vilagarciana luchará por su segundo título WTA, tras el logrado en 2024 en Antalya (Turquía). Su rival en la final será la rusa Alexandra Shubladze, que derrotó también en dos sets a la australiana Emerson Jones.

Jéssica, cabeza de serie número uno del torneo, ha cumplido los pronósticos durante toda la semana en Jingshan, derrotando en cuartos de final a Sofia Lansare por un doble 6-2 en poco más de una hora de juego. La vilagarciana ganó en las dos primeras rondas apeó a las chinas Tian y Wang, también sin ceder ningún set. En la final parte como favorita por rankig, ya que la rusa de 21 años es la número 163 del mundo. Con su decisión de jugar este torneo, que se disputa a la vez que el WTA 1000 China Open, la arousana ha encadenado victorias para mantenerse en el top 100 en este inicio de su gira asiática, que empezó disputando con la selección española las finales de la Billie Jean King Cup.