Formoso pon en valor os 30 anos do Natural Sport como referente do taekwondo galego e exemplo de deporte de base en Ribeira
O presidente da Deputación visitou o pavillón da Fieiteira xunto á alcaldesa, Mariola Sampedro, e responsables do club, que conta con arredor de 300 licenzas federativas
O presidente da Deputación da Coruña, Valentín González Formoso, visitou hoxe as instalacións do Natural Sport no pavillón da Fieiteira, en Ribeira, coincidindo coa celebración do 30 aniversario dunha entidade que se consolidou como un dos grandes referentes do taekwondo galego.
Formoso estivo acompañado pola alcaldesa de Ribeira, Mariola Sampedro; o presidente do Natural Sport, José Francisco Agrelo; o concelleiro de Deportes, Álex Vidal; e o director deportivo do club, Juan Luis Martínez, que lle amosaron as instalacións e explicaron o traballo que desenvolve a entidade tanto coa canteira como cos deportistas de competición.
O presidente provincial destacou a capacidade do Natural Sport para combinar durante tres décadas formación deportiva, competición e transmisión de valores, convertendo Ribeira nun punto de referencia para o taekwondo galego. “Trinta anos mantendo un proxecto deportivo deste nivel require dun traballo constante, dun equipo comprometido e, sobre todo, de moitas xeracións de rapaces e rapazas que medraron arredor deste club”, afirmou.
Natural Sport conta actualmente con arredor de 300 licenzas federativas de taekwondo, unha cifra que reflicte a dimensión alcanzada pola entidade e o peso do deporte de base dentro do seu proxecto.
Formoso subliñou especialmente o labor do club coa canteira e o papel das familias, técnicos e directivos que sosteñen a actividade diaria.
Durante a visita, o presidente da Deputación recibiu un agasallo de mans de Ainara Piñeiro, deportista de 12 anos do Natural Sport, bronce europeo e campioa de España, ademais de beneficiaria das bolsas para deportistas da Deputación da Coruña.
Formoso destacou a traxectoria da moza deportista como exemplo do talento que está a xurdir da base do club e puxo en valor a importancia de apoiar os deportistas desde as primeiras etapas da súa formación para facilitar que poidan continuar medrando e competindo ao máximo nivel.
Tres décadas facendo de Ribeira un referente do taekwondo
Ao longo destas tres décadas, centos de deportistas pasaron polo club, que consolidou unha sólida estrutura de formación desde as categorías de base ata a alta competición e conseguiu situar deportistas en campionatos autonómicos, estatais e internacionais.
Formoso felicitou a directiva, ao corpo técnico, aos deportistas e ás familias por estes 30 anos de historia e animou a entidade a continuar desenvolvendo “un proxecto que xa forma parte da identidade deportiva de Ribeira e que levou o nome do municipio e da provincia da Coruña a competicións de primeiro nivel”.