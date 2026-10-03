Estradense vs Boiro: un partido con aroma a play-off 

Varios jugadores del CD Boiro rodean a Agulló en la última salida del Boiro, al campo de A Grela Patricia G. Fraga

Choque de trenes en A Estrada. El líder Boiro (10 puntos) visita este domingo por la tarde a las 18 horas a un Estradense (4 puntos) que no ha empezado con buen pie la competición pero es uno de los favoritos a jugar el play-off.

El equipo de Jose Tizón afronta otro duro test en un calendario que no le da tregua estas primeras semanas de liga. Con la única duda de Juan Cambón, que sufrió un golpe en la nariz ante el Vilalbés, el técnico vigués dispone de toda la plantilla, ya con Bruno Campos recuperado. “El equipo está enrabietado porque debimos haber ganado el último partido”, comenta el entrenador, que considera a la del Estradense “una de las tres mejores plantillas de Tercera”.

Tizón no se fía de la clasificación. “No me dice nada que no hayan empezado bien. Tampoco lo hicieron el año pasado y al final fueron cuartos. Es un equipo que tiene mucha calidad y experiencia. Sabe manejar los tiempos de partido y en ataque tiene uno de los mejores tridentes de la categoría con Pedrosa, Porrúa y Migui”.

Tizón también destaca la amplitud de la plantilla del Estradense. “Creo que la mejoraron en cuanto a energía con gente joven con calidad como Mario Prado, Carreira o Mati Delicado”. Por eso sabe que “ir a su campo siempre es difícil, la gente aprieta mucho y ellos dan un plus en casa”. El entrenador del Boiro sabe que “tendremos que hacer un partido casi perfecto para contrarrestarlos”.

Para el Boiro es una oportunidad de dar un golpe en la mesa en este primer tramo liguero. Y es que el Estradense también tiene motivos para respetar al máximo a un rival que solvente y fiable.