El Sigaltec sólo resistió a la lógica en el primer cuarto

El Sigaltec dejó buenas sensaciones en varias fases del partido pese a la derrota Gonzalo Salgado

El Sigaltec BBC perdió en Marín ante el Peixegalego, favorito al ascenso esta temporada en Tercera FEB, en un partido en el que se impuso la lógica pese al esperanzador arranque de los chavales que entrena Luis Gabín. Y es que el primer cuarto fue sorprendentemente positivo, jugando un baloncesto alegre en ataque, muy dinámico y con tiros abiertos (tres triples de sus pívots). Además los vilagarcianos se fajaron en defensa, comprometidos con el rebote, lo que les llevó a cerrarlo 19-23 pese a los problemas a la hora de subir el balón, que se tradujeron en alguna pérdida.

En el segundo los locales subieron prestaciones en lo físico en defensa, mientras el BBC ya tuvo menos acierto en el tiro exterior, por lo que el marcador se movió hacia lo esperado a priori (40-31). Al incio del tercer cuarto, con el joven Adrián Álvarez inspirado, el equipo de Luis Gabín llegó a ponerse a 4, pero el Marín ya no se dejó sorprender y fue encontrando a Alexandre, Souto y Bouzán en ataque, además del al ex del Xuven Charles Nkaloulou para abrir brecha en el electrónico, que apuntilló también otro de los destacados en los locales, el vilagarciano Óscar Castaño, con un triple sobre la bocina (70-49).

El último cuarto el Sigaltec ya encontró muchas dificultades para anotar, más cansado y con poco acierto. De ahí el abultado marcador final de 86-56, que refleja la diferencia de potencial y presupuesto entre ambas plantillas.