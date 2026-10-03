El Sigaltec BBC empieza hoy la liga "con visita al dentista"

El equipo de Luis Gabin se estrena a domiciilio ante el Marín Peixegalego Monica Ferreiros

El Sigaltec se estrena esta tarde en Tercera FEB con el derbi ante el Marín Ence Peixegalego en el pabellón de A Raña. Los locales, como ya demostraron en Copa Galicia (90-65) con claramente favoritos. Se reforzaron este verano con el base vilagarciano Óscar Castaño, uno de los pilares del Sigaltec, para potenciar su rotación, ya que su objetivo es estar en la parte alta de la tabla. “Hay diferencia de plantillas y nos pilla demasiado pronto para tener el equipo conjuntado en ataque”, reconoce Luis Gabín, que prepara alguna trampa en defensa para poder intentar dar un susto a su rival. “Hemos jugado contra ellos en Copa y sabemos lo que son, dónde son fuertes y donde pueden tener alguna debilidad que tenemos que intentar explotar”.

Con Mateo Bello aún sin entrenar al 100% por el golpe que sufrió en pretemporada, el técnico del Sigaltec BBC reconoce que a su equipo le falta rodaje “sobre lo que queremos ser este año”. No ha sido una buena pretemporada en cuanto a percances. “Miguel se hizo un esguince contra Novobasket y se perdió el partido de Rosalía, Jorge acabó tocado el de Marín y se perdió toda la semana de Novobasket. Al final no hemos tenido al equipo entero en la pista. No pudimos ver el potencial completo del nuevo grupo. Pero nos ha servido para ver más a los jugadores que tienen que aparecer este año en roles más importantes, rodarlos, que cogiesen minutos, ver dónde tenemos que ayudarles. Y nuestra idea es continuar ese trabajo este sábado”, analiza el entrenador vilagarciano.