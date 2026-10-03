El Portonovo, sin Vicente Schneider ni Íker Escudero, recibe al reforzado Lalín

Cantero y Charly atacan en una acción de balón parado en Baltar ante el Silva Gonzalo Salgado

El Portonovo repite este domingo por la tarde en Baltar (17 horas) al recibir al Lalín, también recién ascendido que suma 7 puntos tras el primer mes de liga. Los locales pierden a Vicente Schneider por lesión, ya que arrastra un esguince y está pendiente de pruebas, mientras que Íker Escudero sigue con molestias musculares y Minso Vidal no lo forzará esta semana.

El Lalín se reforzó en verano con bastantes jugadores con experiencia en la categoría, como Santi Prado (Vilalbés), Iván Vázquez (Arteixo), Brais Vidal, Hugo Padín y Óscar López (Estradense) o Carletto (Silva). De hecho son varios los técnicos que creen que peleará por el play-off. "Es un rival correoso, muy vertical y que genera mucho peligro con sus extremos", apunta Minso, que también destaca la virtud de los de O Deza "para atacar espacios".

El Portonovo tendrá que contrarrestar todo ese potencial visitante, a la vez que tratará de mantener la línea de juego con balón que está mostrando también en Tercera, y que le está permitiendo generar ocasiones y hacer goles. "Espero que el equipo sea valiente y tenga personalidad con la pelota", dice el técnico arlequinado. "Esperemos que las buenas sensaciones nos sigan dando puntos y sobre todo que nos permitan seguir creciendo en la categoría".