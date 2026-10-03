El Mariscos Antón Cortegada se estrena con victoria en liga en el Sara Gómez, 67-62

Lisa Tesson fue la máxima anotadora del partido con 18 puntos Mónica Ferreirós

El Mariscos Antón Cortegada se estrenó con victoria en la Liga Femenina 2 esta temporada al derrotar 67-62 al equipo madrileño del Distrito Olímpico. Lo hizo en un partido que tenía controlado al inicio de la segunda parte, cuando llegó a mandar por 22 puntos, pero que se le fue complicando y tuvo que emplearse a fondo para cerrarlo sin sobresaltos, ya que su joven rival fue muy combativo, liderado por la pívot Mariya Tsoneva que, por fortuna para el Cortegada, solo estuvo 22 minutos en pista, en los que el parcial para las visitantes fue de +24.

Marta Sanmartín mete el balón en la zona para una de sus compañeras Mónica Ferreirós

En su debut liguero en el Sara Gómez las locales hicieron una buena puesta en escena. Jugando con velocidad, corriendo y buscando el aro con decisión, endosando un parcial inicial de 9-0, con los los puntos de la franco-canadiense Lisa Tesson, que fue la máxima anotadora del partido con 18, y la norteamericana Sarah Brans. Las madrileñas también buscaron lo mismo, pero empezaron con desacierto exterior (0/4 en triples), lo que obligó a su entrenador a parar el partido. Tras el tiempo muerto salió la pívot visitante Tsoneva a pista y mejoró su equipo, que endosó un parcial de 2-11, con cuatro puntos de la interior de ascendencia búlgara y los triples de la holandesa Yvette Adriaans. El marcador se niveló. Pero el Cortegada dio otro arreón en los minutos finales del primer cuarto, con sendos triples de Marta Sanmartín y María Sánchez para recuperar el mando (21-13).

Esa inercia se mantuvo al inicio del segundo. El equipo de David Bernárdez volvió a empezar enchufado, encontrando ventajas en la pintura, además María Sánchez anotó otro triple, esta vez a tablero, que elevó la diferencia por encima de la decena. Las visitantes tuvieron un conato de reacción, pero no fue más allá. El Cortegada mantuvo la intensidad en defensa, sin necesidad de hacer faltas, y las madrileñas sólo pudieron anotar una canasta en ocho minutos. El Cortegada siguió encontrando ventajas cerca de canasta, donde sacó muchas faltas, y se fue al descanso con 16 puntos de ventaja (37-21), mandando también en el rebote.

María Sánchez anotó dos triples en el partido Mónica Ferreirós

Al inicio de la segunda parte el Cortegada elevó por encima de la veintena la diferencia (+22), pero las madrileñas no bajaron los brazos y con Tsoneva en pista, que anotó 8 puntos en el tercer cuarto, jugaron buenos minutos y lograron un parcial de 3-13, obligando a David Bernárdez a pedir tiempo. El Distrito, alternando defensas, consiguió reengancharse al partido (48-39) a falta de dos minutos para el final de un tercer período que cerró con un triple desde la esquina de Míriam Martínez, que dejaba un desenlace abierto (52-46).

La norteamericana Brans se dipone a anotar debajo de canasta tras hacerse un espacio Mónica Ferreirós

Al inicio del último cuarto Tesson dio un respiro a su equipo (57-46), frenando la dinámica que había tomado el partido. La ex del Gijón asumió y metió los tiros cuando más lo necesitaban las locales, ante la defensa de ajustes que seguía planteando Distrito, que consiguió llegar muy vivo a los dos últimos minutos, después de que Tsoneva anotase dos tiros libres (61-56). Marta Sanmartín, desde la línea de personal, unido a un rebote defensivo de María Angulo y a un tapón de Brans, permitieron a las locales asegurar el triunfo ante un rival correoso y muy combativo.