El Inelsa Asmubal debuta hoy en liga en Coirón ante el potente Carballal, que procede de Oro

Adrián Pumar y la presidente Silvia Lobato posan jujntos el día de su presentación Cedida

El Inelsa Solar Asmubal Meaño inicia esta tarde la competición de División de Honor Plata recibiendo al Colegio Los Sauces AD Carballal a partir de las 20 horas en el pabellón de Coirón. Las locales abren la competición con un duro escollo, ya que las viguesas son un recién descendido de División de Honor Oro, y están llamadoasa ser uno de los favoritos a estar en la zona alta.

Debuta en liga el nuevo técnico de las meañesas, Adrián Pumar, que recoge el testigo de Juan Costas en el banquillo. El técnico cangués, exjugador de Asobal, recupera piezas muy importantes esta temporada. Son los casos de la central vallisoletana a Eli Méndez, ya recuperada de su lesión, y Carol Fajardo tras su maternidad, aunque la brasileña aún no está disponible y se irá incorporando a la competición a medida que esta avance a lo largo de las próximas semanas.

El Asmubal mantiene el bloque del pasado año, aunque ha sufrido la baja de Sofía Arangio, que se ha ido a jugar a Italia. Por contra, regresan al equipo la portera Lorena Ligero y la extremo Andrea Cores. El club ha incorporado a la joven Goretti Carballal, procedente de la cantera del Cangas. El objetivo en Meaño volverá a ser la permanencia, para mantener al primer equipo en una categoría nacional y sirva de referencia y espejo para las jugadoras de la cantera.