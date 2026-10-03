El Cortegada, a desactivar a la pívot Tsoneva en su estreno liguero

El Mariscos Antón Cortegada se estrena esta tarde en liga ante el equipo madrileño del Distrito Olímpico Gonzalo Salgado

El Mariscos Antón Cortegada recibe esta tarde en el pabellón Sara Gómez a partir de las 17 horas al Cesur Distrito Olímpico de Madrid en la primera jornada de la Liga Femenina 2. El equipo madrileño fue quinto la temporada pasada en el grupo A y disputó la primera eliminatoria del play-off, al igual que el Cortegada, cayendo ante el Ibaizabal.

El club del distrito de Canillas - San Blas repartió 342 millones de euros entre 5.700 personas con el Gordo de la Lotería de Navidad hace dos años. Desde entonces ha invertido en estructura de club para crecer, con la creación de un programa de detección de talentos y una academia para poder alojar a deportistas de fuera de Madrid, becando jugadoras jóvenes con proyección, como es el caso de Paula Valenzuela, subcampeona del mundo este verano con España Sub 17 y que esta temporada ya jugará con el Distrito en LF2 pese a ser todavía júnior. “Están construyendo un proyecto a largo plazo, captando jugadoras jóvenes de perfil muy competitivo”, explica Bernárdez.

Mariya Tsoneva, joven pívot de 19 años y 195 metros de estatura, es la referencia interior del equipo madrileño. Una jugadora de ascendencia búlgara que David Bernárdez conoce bien porque la tuvo a sus órdenes hace dos años en Torrelodones. “No es muy habitual ver a una jugadora de este perfil en la categoría”, señala el vigués en referencia a las condiciones físicas de Tsoneva, que la convierten en diferencial.

El técnico local maneja referencias del rival. “Son muy buenas en transición y muy agresivas a todo el campo, juegan con mucha intensidad”. Bernández cree que será clave “controlar el balance defensivo, que no sean capaces de correr ni jugar situaciones de ventaja con Tsoneva”. El Cortegada tratará de llevar el ritmo de partido y colapsar la pintura para poder apuntarse el primer triunfo en su estreno liguero.