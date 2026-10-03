El Céltiga madruga este domingo para visitar a un Viveiro que también viene de ganar

El Céltiga cuenta con un autobús vinilado con sus colores en la temporada de su centenario Mónica Ferreirós

Al Céltiga le toca madrugar (7.45 horas) para cruzar este domingo Galicia por carretera hasta Viveiro, donde a partir de las 12 se enfrenta al equipo local en la quinta jornada de liga de Tercera RFEF. Un partido entre dos equipos que estrenaron su casillero de victorias la pasada semana. Lo de A Mariña sorprendieron al Montañeros en A Coruña (1-2), anotando sus primeros goles en liga. Mientras que el equipo de Luis Carro tradujo en puntos sus buenas sensaciones de juego, ante el Estradense con otro doblete de Fran López.

El técnico Luis Carro pierde por lesión al lateral izquierdo Samu Araújo, que estará varias semanas de baja por un rotura de fibras, mientras que el centrocampista Manu Fernández continúa con su proceso de recuperación, aunque ya entra en convocatoria. Carlos, por su parte, es duda por unas molestias físicas.

Adaptarse al campo de Cantarrana, que no está en buen estado, será clave en las opciones visitantes. “Por lo que pudimos ver está bastante seco e irregular”, apunta Luis Carro, que analiza al Viveiro: “es un equipo que tiene diferentes planes de partido en lo defensivo, por lo que es un poco incógnita lo que nos vamos a encontrar, pero creo que podremos adaptarnos. A nivel ofensivo se sienten cómodos con juego directo y transiciones, algo que hacen muy bien. Además de las situaciones de balón parado”, con Rolle como especialista en los lanzamientos.

Las opciones de Céltiga en Viveiro pasan “por hacer un buen partido otra vez, por dar un nivel alto a nivel competitivo, creo que la tendencia es buena y estamos creciendo”, apunta el entrenador vilanovés, que quiere que el partido tenga un ritmo alto. “Estamos con ganas de darle continuidad a lo de la semana pasada”. El Céltiga fue el quinto peor visitante el curso anterior, con sólo tres victorias, pero esta temporada ambiciona mejorar registros lejos de A Illa.