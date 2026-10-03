El Cambados se muda a San Miguel de Deiro para recibir al Marín

El Cambados no puede disponer este fin de semana de Burgáns por los trabajos llevado a cabo en el césped Mónica Ferreirós

El CJ Cambados recibe mañana al Marín en el campo de Monte da Lomba, en Deiro, para preservar el césped de Burgáns, ya que este ha sido resembrado en los últimos días. El partido se juega a las 18 horas y enfrenta a dos equipos instalados en puestos de play-off. Los de Pénjamo suman 7 puntos y los visitantes 9. El Cambados espera adaptarse bien en San Migiel de Deiro, mientras sigue germinando la hierba de su campo, que necesita tiempo para enraizar tras las labores de abonado que se llevaron a cabo el jueves. “Hasta dentro de unas semanas no debemos jugar en Burgáns, hay que darle tiempo porque en caso contrario estaríamos tirando el dinero a la basura”, explica el presidente Eladio Oubiña.

También mañana domingo a las 18 horas el Villalonga recibe al Moaña en San Pedro. El equipo celeste, con 9 puntos, quiere brindarle una alegría a su afición para hacer olvidar la última derrota en casa ante el Arnoia. Su rival está compitiendo bien y lleva un triunfo, dos empates y una sola derrota, por lo que no será un partido fácil para los celestes, que con 9 puntos siguen la estela del líder Lemos, que lo ha ganado todo.

Por lo que respecta al Ribadumia, el equipo de Fran Blanco viaja a campo del Juvenil de Ponteareas, que está en puestos de descenso con 3 puntos, uno menos que los aurinegros. El partido también se juega a las 18 horas y en un campo de hierba natural, el Municipal de Pardellas, donde los locales cayeron ante el Marín (1-3) y ante el Verín (0-1).

En el grupo I de Preferente, el Puebla. que suma 6 puntos, visita mañana en horario mantinal a un Órdenes que todavía no ha ganado (lleva 2 puntos).