La gran familia de Os Ingleses RC se presenta en sociedad en una histórica temporada

La gran famila de Os Ingleses sigue adelante en Vilagarcía después de casi cuatro décadas cedida

Os Ingleses Rugby Club realizó su presentación oficial el jueves en el Salón García, en un acto que reunió a jugadores del primer equipo y de la cantera, entrenadores, directivos, patrocinadores y representantes institucionales. “O reto é novo. O escudo, o de sempre” es el lema que acompaña a la entidad en una temporada histórica, en la que compite en División de Honor B con un grupo formado por 37 jugadores, que dan continuidad a la plantilla que ganó la liga y sigue nutriéndose de la cantera.

Os Ingleses presentó a sus equipos de cantera cedida

“O obxectivo é construír un equipo capaz de competir nunha categoría de máxima esixencia mantendo a identidade que levou a Os Ingleses ata aquí”, explican desde el club, que mantiene la cantera como parte esencial de su proyecto. De hecho, la escuela de rugby triplica el número de participantes respecto al pasado año. Además Os Ingleses sigue trabajando en la formación con jugadores de las categorías M14 y M16, que compiten integrados en el proyecto común que la entidad tiene con Pontevedra RC y Mareantes. Al igual que el equipo M18, que cuenta también con el apoyo de PCR.

Apoyo institucional y de patrocinadores privados cedida

En su reto de competir en el tercer escalón del rugby español, Os Ingleses ha encontrado apoyo social y muchas empresas dispuestas a sumarse al proyecto para apoyar su granito de arena. El club cuenta con una veintena de patrocinadores, entre los que se encuentran Ana María Parada, Calmear, Carlos Berride Abalo Arquitectura e Urbanismo, Centro Comercial Arousa, DC Performance, Centro Médico Jacinto López, Don Cuero, Embalaxe, Julio César Calvo Malvar, Madia Leva, Fisioterapia Marcos Dominguez, Ofiberia, Óptica Pro, Panadería Pastelería Alonso, Podología Lago Cascallar, Plagal, Sigaltec, Suminox Salnés SLU, Suprogal, TíoPhil e Urban Gym.

A todos ellos hay que sumarles las instituciones que también colaboran, como Concello, Diputación y Xunta. Todas ellas permiten al club “construír un proxecto de rugby sólido desde a base e facer medrar a presenza de Os Ingleses dentro e fóra do campo”.

El primer equipo disputa este año la División de Honor B en diferentes partes de España

Partido contra El Salvador DHB de Valladolid

El acto de presentación fue un éxito, ya que fueron numerosos los padres de jugadores de la base y los representantes de patrocinadores los que asistieron. “Salió muy bien y estamos muy contentos”, reconoce el técnico David Lema, que ya tiene la mente puesta en el partido de este sábado. Y es que su equipo recibe a las 17 horas en el estadio de Fontecarmoa a El Salvador DHB en la segunda jornada de liga de División de Honor B. Otro duro escollo para los vilagarcianos, en el aguardado estreno en la categoría ante su afición.

Los pucelanos vienen de ganar con mucha autoridad a Kaleido Vigo y son el filial de uno de los mejores clubes del rugby español. “Somos conscientes de donde estamos y del potencial de los rivales. Ellos son un equipo dinámico, rápido y técnicamente muy bueno. Sabemos que va a ser complicado pero vamos a intentar competirles”, dice el entrenador, que tiene la baja de Luis, mientras espera recuperar a Bosnio y Manuga. “Ascendimos para jugar partidos contra rivales así. Estamos preparados para competir”.