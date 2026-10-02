El Sigaltec pone a botar el balón con nuevos retos por delante

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El Sigaltec CLB comienza mañana a las 20:00 horas la nueva temporada en Tercera FEB. El combinado de Luis Gabín se mide en A Raña al Marín Peixe Galego, uno de los equipos con mayor proyección de cara a esta campaña. Los vilagarcianos encaran su segundo año consecutivo en Tercera con el objetivo de seguir manteniendo la categoría, continuando con gran parte del proyecto de la pasada temporada.

“El equipo tiene ganas de que arranque la liga. Va a ser un partido complicado. El año pasado nos tocó empezar en Salamanca y este en la primera jornada visitamos la que, seguramente con Gijón, sea la cancha más difícil, pero estamos preparados”, comenta Luis Gabín a horas del estreno liguero de equipo vilagarciano.

Ya en la primera jornada el Sigaltec se reencontrará con uno de sus canteranos más talentosos, como es Óscar Castaño, quien abandonó el equipo arousano este verano para fichar por el Marín, uno de los cuadros más reforzados.

Remodelación

Las bajas obligaron al combinado a remodelar su estilo de juego, algo en lo que siguen trabajando para mejorar. “Nos está costando adaptarnos a los roles nuevos que provocan las bajas y las incorporaciones. Cuando hay cambios se notan más porque no es una plantilla adaptada a los cambios”, dice Gabín.

"En pretemporada no nos ayudó que nos encontramos a un Novobasket que estaba físicamente mucho mejor que nosotros. Ante Rosalía se vio ya algo de lo que queremos hacer, pero no sabemos qué equipo vamos a ser hasta que Mateo no esté totalmente incorporado”, recalca el entrenador arousano.

El cuerpo técnico del Sigaltec CLB para la campaña 26/27 MONICA VILA

La Tercera FEB

Asimismo, el nivel de la Tercera FEB de cara a la 2026/2027 no es el mismo debido a las reestructuraciones. “En nuestra conferencia hay cuatro que se van y cuatro nuevos. Gijón vino de Segunda FEB y es un equipo que va a estar arriba seguro porque sigue invirtiendo. Hay un equipo de Salamanca que viene para el A-B también y dos ascensos de Nacional, como Novobasket, que está acumulando mucho talento joven”, explica Gabín.

“Mejoran las plantillas del año pasado. Hay equipos más duros pero hay muchos jugadores con talento, como Pablo, que se fueron hacia categorías superiores”, insiste el entrenador. En esta pretemporada el Sigaltec intentó dar más importancia al rebote, uno de los factores que esperan mejorar respecto a la pasada campaña.

“El año pasado no solo tuvimos problemas en el rebote, sino que fuimos el peor de la liga con diferencia. Eso no puede volver a pasar”, señala Luis Gabín. En las individuales, los vilagarcianos no sufrían tanto, ya que contaban con figuras anotadoras como Pablo Fernández o el propio Óscar Castaño.

El Sigaltec es un equipo que siempre juega con mucho ritmo, pero no por ello necesariamente tienen facilidades en el contragolpe, ya que el rebote es un punto clave para ello. “No jugamos tanto por el rebote. Buscaremos soluciones nuevas cuando los partidos se ralenticen”, expone Gabín.

Los aficionados

La pasada temporada, el Sigaltec CLB vio cómo el Sara Gómez se llenaba en la mayoría de las ocasiones para ver al equipo. Además, esta temporada la campaña de socios incluso está un poco por encima en cuanto a números.

“Estamos encantados con la trayectoria del club en los últimos siete u ocho años. El sénior empezó desde abajo de todo, en el Anexo. En Primera eran 30 personas viendo al equipo. Ahora da una sensación de grada fusionada con el club. Nuestro mayor orgullo ahora mismo es que la gente quiera venir a vernos”, dice Gabín. “La sensación es que la gente renovó el abono”.

Una apuesta férrea por la cantera

La plantilla del Sigaltec se mantiene en su inmensa mayoría para la temporada 2026/2027. Las bajas obligan al combinado a readaptarse, algo en lo que llevan trabajando desde el pasado mes de agosto.

“Este año nos toca hacer un trabajo nuevo. Siendo un bloque que repite en su mayoría, tenemos cuatro bajas que llevaban muchos años con nosotros, y eso hace que las relaciones en la pista y los roles de cada uno vayan a variar”, señala Luis Gabín.

Además, para la primera jornada el técnico todavía no sabe si podrá contar con Mateo Bello, ya que en el primer encuentro de la Copa Galicia sufrió un golpe en la mano que deja un interrogante sobre la mesa.

“Obviamente perdimos capacidad de anotación y tenemos que imaginar nuevas situaciones. No podemos jugar a 40 puntos. Más que eso es la sensación de que cuatro jugadores no están y ahora hay otros que se tienen que adaptar a nuevas posiciones. Eso lleva un proceso”, insiste el entrenador del Sigaltec. Poco a poco, el equipo espera ir cogiendo forma y no sufrir demasiado en la adaptación.

A pesar de las complicaciones, el técnico considera que cuenta con una plantilla bastante completa. “Tenemos la suerte de que nos ha coincidido una serie de generaciones con jugadores talentosos. Siempre que hay un hueco en la plantilla miras hacia abajo y siempre hay alguien para cubrirlo. Dónde tenemos un poco más de problema es en las posiciones interiores”, comenta Gabín.

“Obviamente esas piezas vienen sin la experiencia acumulada que habíamos ganado el año pasado. Van a sufrir un proceso de adaptación pero tenemos esa suerte de que hay cuatro chicos de la cantera que nos están ayudando y están más que preparados para jugar. Técnica, táctica y físicamente están preparados para dar el salto, en eso confiamos”.