Mariscos Antón Cortegada: nuevo proyecto, nuevos rivales

Plantilla del Mariscos Antón Cortegada 2026-2027, que este sábado inicia una nueva temporada en Liga Femenina 2 con el objetivo de ser competitivo y poder estar entre los mejores Mónica Ferreirós

El Mariscos Antón Cortegada inicia este sábado su decimosexta temporada seguida en Liga Femenina 2, tercer escalón del baloncesto español desde que se creó hace cinco años la Liga Challenge. Y lo hace en el pabellón Sara Gómez a las 17 horas frente al equipo madrileño Distrito Olímpico con un nuevo proyecto que lidera David Bernárdez en el banquillo. El vigués toma el relevo de Manu Santos y cuenta con una plantilla muy remodelada, en la que sólo siguen cuatro jugadoras del pasado curso.

Todo es prácticamente nuevo este año, también la competición, al quedar encuadrado en el grupo con rivales de Madrid, Canarias, Asturias, Extremadura y Segovia.

Balance de pretemporada

Con ocho caras nuevas en plantilla, el Cortegada ha tenido que acoplarse durante el último mes en una preparación sin participación en la Copa Galicia, pero con amistosos duros. "La sensaciones han sido bastante buenas", relata el técnico. "La planteamos para que fuese lo más exigente posible, por eso jugamos contra Celta y Maristas. Nos han puesto en escenarios complicados. Es importante empezar con dificultades. También jugamos con CPN y Torrelodones júnior, que nos han servido para complementar la preparación. Todos los partidos han sido válidos para lo que buscábamos".

Idea de juego

David Bernárdez ha construido la plantilla en base a un estilo determinado, que en parte coincide con lo hacía Manu Santos. "He seguido su trabajo y hay muchas ideas en las que estamos de acuerdo", reconoce Bernárdez. "Hemos invertido en el prototipo de jugadora joven y con talento, que a lo mejor necesita tiempo para asentarse, asimilar conocimientos, conocer el club y adaptarse a una liga que ha cambiado bastante. Somos un equipo nuevo y esto es un proceso".

El colectivo por encima de los roles

"Nuestra idea es que el poder del equipo sea el colectivo", por lo que no habrá roles determinados. "Tenemos jugadoras que pueden hacer grandes actuaciones individuales, pero el objetivo es competir como grupo, con juego dinámico y coral, compartiendo mucho el balón", explica el vigués. "Por supuesto que habrá actuaciones estelares, eso espero, pero lo que se busca es que todo el mundo aporte su granito de arena, sin depender de ninguna jugadora". De ahí que la plantilla sea larga, ya que se nutrirá también del filial de Primera Autonómica.

De la temporada pasada continúan Marta Sanmartín, Teresa Cabello, María Angulo y Cris Loureiro, que es la capitana y la líder del equipo, por calidad, experiencia y jerarquía. A sus 32 años la ourensana cumple su octava temporada en el club, tras promediar la pasada liga más de 14 puntos, 5 rebotes y 14 de valoración por partido.

Equipo agresivo

"Si tu ritmo defensivo es alto ayuda a que ataques mejor y tengas más acierto", esa es la premisa desde el banquillo. El Cortegada aspira a ser "un equipo agresivo, con ritmo, con recursos ofensivos y defensivos y jugadoras con talento". La receta con la que Bernárdez está seguro de que "seremos competitivas".

Los rivales madrileños, competitivos

La liga es completamente diferente a la temporada pasada porque los rivales son otros. Sólo siguen tres equipos con la nueva omposición geográfica del grupo. David Bernárdez no tiene muchas referencias de momento, por eso no se aventura a hablar de favoritos. "Los equipos madrileños en general siempre tienen buen nivel porque tienen un fácil acceso a incorporar jugadoras por dimensión de población. Nosotros consideramos que hicimos un buen trabajo en la configuración de la plantilla y vamos a competir. No se puede saber todavía qué equipos van a ser los mas fuertes ni el nivel medio de la liga. Los hay que ficharon jugadoras de Challenge", pero es pronto para sacar conclusiones.

Los viajes

Bernárdez cree que los viajes no condicionarán tanto como otras temporadas. "No hay ninguno que sea de más de 6 horas en carretera y esperamos hacer alguno a Madrid en tren, que es más cómodo". El calendario le deparó dos partidos en Canarias en noviembre, que aglutinará en un único fin de semana para ahorrarse un viaje. El día 28 jugará ante el Magec Tías (jornada 9) y el día 29 con el CB Isla Bonita (jornada 7). "No es lo ideal, pero es comprensible por los gastos que supone y es normal que el club mire la economía".

El objetivo

El Cortegada jugó play-off de ascenso las dos últimas temporadas. En esta la directiva no le marca a priori un objetivo clasificatoria al técnico. "Me piden que el equipo sea reconocible y competitivo, y en que en la medida de lo posible esté lo más arriba posible. Creo que podemos competir al máximo. Quiero hacerlo bien y que el equipo llegue a las mismas expectativas de años anteriores, pero no conocemos el nivel de la liga, por lo que no hay que precipitarse", reconoce David Bernárdez, que mezcla confianza, ilusión y cautela.

Cohesión de grupo

Con ocho jugadoras nuevas en la plantilla, entre ellas la norteamericana Sarah Brans, la mozanbiqueña Raída Luisa y la franco-canadiense Lisa Tesson, la cohesión en el vestuario fluye con rapidez. “Estoy encantado”, dice el entrenador. “Veo que el grupo humano es muy bueno. Todas se han integrado muy bien. Me sorprende positivamente. Se ha hecho piña y el día a día es muy bueno. Es algo que se transmite al juego”.

Pabellón y afición

"Estamos intentando hacer campaña para traer gente al pabellón, que es un lujo tenerlo como está ahora. Y sobre todo con esa disponibilidad, ya que entrenamos mañana y tarde. Y la instalación es prácticamente para nosotros". David Bernárdez quiere que la afición "se sienta identificada con el equipo, que se genere una identidad, que disfruten y que vean que el equipo compite y se deja la piel. Quiero que en casa seamos fuertes y para ello necesitamos mucho el apoyo de la afición".