Eloy Rosal: “Un buen capitán se comparta igual al margen de su rol"

Eloy Rosal antes de lanzar el penalti en Baltar Mezvafilms

Eloy Rosal (07/09/2002) vivió su debut soñado en Tercera RFEF con el equipo de su vida, el Portonovo SD. El joven disputó sus primeros minutos de la temporada en el encuentro ante el Silva, en el que no solo fue una figura determinante tras su entrada, sino que terminó anotando el gol final de los locales. Un tanto que no solo impulsa al combinado de Minso Vidal, sino que también tiene un importante valor emocional para el defensa.

¿Cómo se encuentran tras el último partido en casa?

Muy bien, muy contentos y con ganas de que sea domingo ya de nuevo. Se hizo de rogar pero al final fue un debut feliz.

¿Qué tal está viendo al equipo en las primeras jornadas?

Creo que se asentó bien en la nueva categoría, le estamos cogiendo bien el pulso. Se hizo una plantilla muy buena, mezclando gente nueva como Iker, Caride o Yoel Crespo, con jugadores más veteranos como Lede, Marcos, Cante..es una buena mezcla de gente con talento y ganas con otros más experimentados que te da ese punto de madurez.

El Portonovo se hace fuerte en Baltar y gana con justicia al Silva Más información

Cualquiera firmaría su inicio de temporada...

Sí, la verdad que ni los más optimistas se hubieran imaginado un inicio así. Pero no nos podemos dejar llevar por esto. La temporada es muy larga, hay que tener los pies en el suelo.

Eloy Rosal duranre le partido ante el Silva Mezvafilms

A nivel personal, ¿cómo está llevando este inicio?

Es difícil de gestionar porque es una situación en la que no me había visto nunca, pero también me está sirviendo para madurar y crecer personalmente. De todo se aprende.

Debuta y lo colocan en el once ideal de la jornada...

Sí (risas). Lo agradezco mucho. Lo importante fue la victoria y si después puedo ayudar al equipo con goles pues bienvenidos sean. Es el debut soñado y estoy contento.

Un gol con una dedicatoria muy especial, ¿no?

Sí. Recientemente fue el fallecimiento de mi tía y quise dedicárselo también a ella.

Este año hay mucha competencia en la plantilla...

Sí, y siempre es buena. Al final eso te hace que subas el nivel. Se ve en el día a día que los entrenamientos son una locura. Los 21 volamos y eso te lo da la competencia.

El capitán celebrando el gol en Baltar Mezvafilms

¿En qué cree que le exige más la Tercera RFEF?

En minimizar los errores. En esta categoría si tienes un fallo te castigan, en Preferente podías tenerlo y que no pasara nada, pero en Tercera los rivales no perdonan, hay mucho nivel y todos los rivales te exigen.

Vuelve a ser uno de los capitanes del equipo, ¿cómo está siendo su papel este año?

Creo que el comportamiento de un buen capitán no puede variar en función del rol que le toque asumir en el campo. Es fácil tener siempre una sonrisa cuando uno juega prácticamente todo pero lo que tiene mérito es mantener una buena actitud aún cuando te toca participar menos y priorizar siempre el bien del equipo y dar ejemplo aunque por dentro estés fastiado, sobre todo en un vestuario con tantos chavales jóvenes como tenemos este año. Es muy importante capitanear desde el ejemplo.

En mayo, la clasificación nos pondrá en el lugar que nos merezcamos

¿Qué significa llevar el brazalete de capitán en Tercera?

Pues es un orgullo, esa es la palabra. Hace cinco años no me lo hubiera imaginado ni en mis mejores sueños.

¿Qué partido se esperan este domingo ante el Lalín?

Nosotros iremos con nuestra propuesta de siempre, de intentar dominar y ganar los partidos. Analizaremos más en profundidad al Lalín porque es verdad que se reforzaron muy bien. En casa tenemos que seguir haciéndonos fuertes como locales.

Los aficionados vuelven a estar volcados con ustedes, ¿cómo lo viven?

Sí, ya el año pasado se empezó a generar un nivel de ilusión muy grande y parece que se va manteniendo. Nos ayuda mucho tener a nuestra afición.

¿Qué Portonovo esperan que vea la gente esta campaña?

Un poco como la temporada pasada. A pesar de ser un recién ascendido, que se vea un equipo sin complejos, con ganas de dominar los partidos y que sea valiente.

Si pudiera pedir una cosa al equipo para lo que queda de temporada, ¿qué sería?

Seguir disfrutando del día a día. La clasificación nos pondrá dónde nos merezcamos. Va un mes de liga y no podemos volvernos locos. El tiempo pone todo en su lugar.

En Tercera hay que minimizar los errores porque los rivales no te perdonan

Empezaron la temporada ante rivales difíciles, ¿cómo vivieron las salidas?

Tuvimos dos salidas bastante complicadas. En casa el Arenteiro también nos compitió muy bien, y el Silva sabíamos que iba a ser un equipo muy físico que nos iba a exigir estar muy concentrados.

¿Qué le gustaría poder decir en mayo, por ejemplo?

Que disfruté del día a día, del grupo que tenemos, que es una maravilla, y que conseguimos el objetivo, que al final es la permanencia en Tercera. También me gustaría poder decir que crecí como jugador en una categoría que es nueva para mí.

¿Cuál es el techo del equipo?

Creo que no tiene techo. El año pasado no nos pusimos ningún tipo de expectativa y acabamos ascendiendo con más de 20 partidos invictos. No nos ponemos un techo. Evidentemente, el objetivo principal es la permanencia.

¿Por qué merece la pena apostar por este Portonovo?

Porque hay un grupo de gente joven con mucho talento y muchas ganas acompañado de los que seguimos de la temporada pasada que mantenemos esa inercia y esa energía que nos hizo ascender, creo que va a ser un año bonito.