Multitiendas y CD Boiro lideran las ligas de División de Honor de fútbol veterano

El Multitiendas Unamar arrancó muy bien la liga esta temporada cedida

Después de las primeras jornadas de liga en la máxima competición del fútbol veterano, el Multitiendas Unamar de Vilagarcía lidera la División de Honor en la delegación de Pontevedra con pleno de victorias. Este fin de semana venció 0-2 en Campañó al Alba con un doblete del isleño Manu Nieto, que ya es el pichichi de la categoría porque la semana pasada firmó un hat-trick en el 11-0 ante el Bodegón. Un partido en el que Juanito anotó cuatro. Chorigal-Cerponzóns, Merendero y Netos da Coca también cuentan por victorias sus dos partidos, mientras que el Sanxenxo también ha empezado bien y suma 4 puntos.

No así el Cuntis, que empató esta semana ante el Marcón 2-2, pero cierra la tabla debido a su incomparecencia en la jornada inaugural ante el Netos da Coca, por lo que ha sido sancionado con tres puntos menos y está en negativo con -2 en estos momentos.

En el grupo de División de Honor de la delegación de Santiago, el CD Boiro es líder con 9 puntos tras tres jornadas, empatado con O Pino. El sábado se impuso 5-1 en Vista Alegre al Órdenes. Tachi firmó un doblete y con 5 tantos es el máximo realizador del grupo.

El Carreira, que perdió este fin de semana, es tercero con 6 puntos, mientras que el Oasis - A Terraza do Furancho suma 2 tras la suspensión de su duelo ante el Sigüeiro. El Isorna, por su parte, perdió en Negreira 2-1 y se queda con 4 puntos en mitad de la tabla clasificatoria.

Primera

Por lo que respecta a Primera División, en Pontevedra Café Bar Duque Vilaxoán, Cafetería Vilariño, Racing de Cambados y Vilagarcía ganaron sus dos partidos y colideran el grupo I, en el que Umia, Terras do Umia y Albariño todavía no puntuaron. En el grupo de Santiago, el Crocha ganó dos de sus tres partidos y es el mejor clasificado de entre los equipos de Barbanza en la categoría.