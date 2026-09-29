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Deportes

Tizón: “Lo justo habría sido una victoria, el empate sabe a poco”

El Boiro se mantiene líder tras la cuarta jornada, en la que dos jugadores del Céltiga y dos del Portonovo están en el once ideal

María Caldas
29/09/2026 17:54
Boiro vs Arosa
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El técnico del CD Boiro valoró positivamente la imagen del equipo ante el Racing Club Villalbés. “El empate sabe a muy poco. Creo que fuimos claros merecedores de la victoria. Nos esperábamos ese escenario en bloque bajo, con ellos defendiendo muy bien, pero tuvimos ocasiones claras para irnos con más ventaja al descanso”, lamenta.

Lo cierto, es que los boirenses no dejaban transitar a los visitantes, con una férrea presión tras pérdida. “Ellos cambiaron a 4-2-3-1 y ahí el partido se rompió un poco más, pero aún así tuvimos varias situaciones claras para cerrar el partido”, dice el entrenador. 

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“Esto es fútbol, y en una situación Adri mete el gol de su vida, una chilena muy buena. Cuando estaba aquí no las metía así”, bromea. “Nos vamos con cara de tontos. Perdemos dos puntos pero no tengo nada que decir al equipo. Estuvimos a un nivel muy alto. El fútbol es así”, insiste el vigués. 

La estrategia del Villalbés pasaba por acumular jugadores en la línea defensiva, pero aún así el Boiro tiraba de su potencial en ataque para seguir creando peligro. “Es uno de los mejores equipos de la categoría, llevan varios años haciendo play-off y tienen un gran portero”, destaca el técnico del Boiro sobre su último rival.

A pesar de no sumar de tres, el Boiro sigue encabezando la clasificación y todavía no conoce la derrota. “Cualquiera habría firmado 10 de 12 puntos a principio de temporada. Pero lo justo habría sido una victoria. Veo al equipo seguro y con confianza”, recalca. “Este año ganamos campo ofensivo, tenemos muchas soluciones y alternativas por dentro. Tenemos a Prol y Romero ya preparados y eso aumenta la competencia”, dice Tizón.

Fantasy

Las victorias de Portonovo y Céltiga han situado a dos jugadores de cada equipo en el once ideal de la jornada del Fantasy que llevan a cabo O Club y Non Vale Furar. Se trata de Samu Araújo (11 puntos), Fran López (15), Eloy Rosal (10) y Charly (10). El equipo de Diario de Arousa firmó su mejor jornada con 55 puntos, destacando el portero catoirense David Conde (9). 

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