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Deportes

Rivalidad, campo de tierra, polémica, emoción y ambientazo: el fútbol de toda la vida en Boiro

El Cures cayó ante el Bealo en la jornada inaugural de Tercera Autonómica

Gonzalo Sánchez
29/09/2026 19:22
Ambientazo en el campo Pomar do Río en el derbi boirense de Tercera Autonómica
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Boiro disfrutó el domingo del derbi local entre el CD Cures y el Galicia Bealo, con el que se abrió la competición este curso en Tercera Autonómica. El partido levantó una considerable expectación, hasta el punto que la grada del "Monumental" de Pomar de Río estaban a reventar de gente, con presencia de aficionados de ambos equipos. Entre el público se pudo ver a Raquel Suárez, líder del BNG de Boiro.

El Cures fue superior en el primer tramo del partido, con varias ocasiones claras falladas. Envió un balón al poste e incluso desperdició un penalti. Y como las leyes no escritas del fútbol casi siempre se cumplen, los locales perdonaron y lo pagaron caro. El Bealo se adelantó en el marcador gracias a un tanto en propia meta a la media hora de juego. Tras el 0-1 el equipo visitante se hizo con el control del partido y tras el descanso se puso 0-2, obra de Manu Sánchez. 

Campo de tierra, rivalidad, polémica y emoción hasta el final, el fútbol de toda la vida en Boiro
Campo de tierra, rivalidad, polémica y emoción hasta el final, el fútbol de toda la vida en Boiro
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Mediada la segunda parte el Bealo se quedó con diez tras una doble amarilla por una mano de Julián García. Circunstancia que aprovechó el Cures para recortar distancias, con el gol de Abdoulaye Diarra. El tramo final fue un asedio continuo, pero sin premio, del Cures, por lo que Bealo y sus aficionados celebraron el triunfo, que los sitúa colíderes junto a Dodro, Palmeira, Xuventú Aguiño, Araño y Queiruga, que también se estrenaron con victoria.

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