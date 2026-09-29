Fran López: "“En el fútbol das el 100% y puedes no llegar, en los estudios es distinto”

Fran López, actual delantero del Celta, celebra un gol junto a Iago Aspas en un partido con el Celta en Balaídos en el año 2022 RC Celta

Fran López (Ferrol, 24 años) fue el gran protagonista el domingo en la primera victoria en liga del Céltiga al marcar un doblete ante el Estradense. El segundo consecutivo, que le sitúa en lo alto de la tabla de máximas goleadores de Tercera junto a Adri Castro (Vilalbés) y Manufre (Alondras), también con 4 goles. Fran está disfrutando del fútbol en A Illa tras doce temporadas en la cantera del Celta, donde llegó a ir convocado varios partidos en Primera División.

El suyo es un ejemplo de saber gestionar las expectativas, evitando la frustración de no ser profesional del fútbol. En gran medida por la educación recibida de sus padres. El delantero repasa su carrera y habla con madurez de su situación actual en el fútbol defendiendo la camiseta rojiblanca en Tercera RFEF.

Segundo doblete consecutivo, está en racha...

Pues sí, estoy súper contento. Tenía la espinita clavada porque ante el Villalbés no sirvió para puntuar. Tenía esa rabia en el cuerpo y estoy encantado de poder ayudar al equipo para ganar.

El equipo necesitaba que llegase la victoria ya...

Sin duda. Se respiraba en el ambiente que merecíamos ganar, veníamos entrenando muy bien y en Vilalba ya hicimos un partido muy serio. Teníamos la sensación de que la victoria estaba cerca, pero claro, hasta que no la consigues tienes esa ansiedad, las jornadas van pasando y este es un proyecto ambicioso. Estoy convencido de que va a ser la primera de muchas.

Vaya dos goles el domingo. En el primero remata mordido y el segundo es una acción técnica formidable...

Fue la experiencia al completo. En el primero pienso que el balón me va a correr más, por eso doy un paso hacia adelante, pero se me queda entre las piernas. Intento hacer algo raro con tal de que vaya a gol, con la suerte de que entra. Cuando estás en esa dinámica que te entran los goles ya da igual como le pegues. Si llevase diez jornadas sin marcar seguro que no entraba, pero como venía de hacer un doblete...El segundo evidentemente es algo que no he hecho en mi vida. Es el mejor gol que metí nunca. No sé ni qué pensé en el momento. Ese control lo había intentando alguna vez en entrenamientos, pero nunca en un partido. Se me ocurrió y tuve la suerte de que salió bien. Creo que si lo intento doscientas veces sólo me sale una (risas).

La temporada pasada ya hizo 16 goles en el Gran Peña. En el Alondras y el Pontevedra B no fueron tantos, pero parece que ahora le tiene tomada la medida a la categoría.

Creo que influye mucho el estado de forma. En Pontevedra y en Cangas venía de una lesión muy importante que había tenido cuando estaba en el Compostela, que no permitió jugar nada allí. Pontevedra fue la transición para recuperar la forma física y acumular minutos porque estaba muy lejos de mí mejor versión, algo que también me afectó a nivel mental. En Cangas pasó un poco lo mismo, el objetivo era no lesionarme y coger sensaciones con balón, pero el estado del campo lo dificultaba un poco, tampoco tuve mucha continuidad y fui perdiendo confianza. El año pasado en el Gran Peña todo fue más fácil. Volver a un club en el que ya había estado, con un entrenador que me dio toda la confianza del mundo, algo que siempre le estará agradecido a Martín (Blanco), y en un campo como Barreiro, que es increíble, pues todo eso hizo que estuviese más estable y con confianza. Este año sigo con las mismas sensaciones. Me encuentro muy bien a nivel mental y físico.

Fran López pugna por el balón durante el partido esta temporada en el campo de A Grela ante el Silva Quintana

¿Qué lesión sufrió en el Compostela?

Tuve una hernia discal que me produjo una pérdida de conducción nerviosa en el ciático, que no me trasmitía el impulso a una pierna, que estaba trabajando al 40%. Además era la pierna dominante, por lo que querer jugar al fútbol en Segunda RFEF en esas condiciones afectó a mi forma de moverme. Verme en ese estado físico a nivel mental fue un shock muy grande porque era muy limitante.

¿Cuánto tiempo tardó en recuperarse?

Al 100% nunca he vuelto a estar, siendo sincero. Aunque a día de hoy estoy mucho mejor y cerca de ese nivel. Me costó años superarla.

¿Cómo alguien de Neda (Ferrol) acaba en la cantera del Celta tan joven? Porque realmente soy de Vigo. Aunque nací en Ferrol y toda mi familia es de allí, desde los dos años vivo en Vigo porque mi padre es profesor en la Universidad de Vigo, donde ya estudió la carrera. Siempre hice vida aquí. Jugué en el Bouzas y en el Coruxo antes de ir al Celta en benjamines.

Estuvo muchas temporadas en A Madroa. No es fácil porque hay que pasar muchos filtros cada temporada.

Totalmente. Estuve doce años, desde benjamines hasta sénior. Es complicado pero siempre fui una persona muy trabajadora. No tenía el talento de otros en mi generación, como Gabri Veiga o Gael Alonso, por eso están donde están. Pero siempre fui un jugador que era el primero en trabajar y en ir a entrenar. Eso siempre se me premió. Hasta cadetes había dudas sobre mi continuidad, pero no les daba motivos para echarme. Después ya cogí más protagonismo.

Al estar en el Celta se generan expectativas con llegar al fútbol profesional, pero en su caso siempre tuvo claro lo de tener un plan alternativo.

El fútbol es una lotería muchas veces. Tú puedes hacer las cosas al 100% y no llegar. Bien porque no estás con el entrenador adecuado, tienes una lesión o pasan cosas que no puedes controlar. Pero en los estudios es diferente. Si trabajas vas a tener recompensa, seguro. Es algo que siempre me inculcaron mis padres como prioridad. Ellos siempre me dijeron que disfrutara del fútbol y persiguiese mi sueño, sacrificando muchas cosas para intentar llegar, pero también me dijeron que podía pasar que no se diera. Y no por ello frustrarme ni sentir que es un fracaso. Siempre lo tuve claro, mis padres me mantuvieron los pies en el suelo y por eso estudié y les estaré siempre agradecido.

Fran López de niño junto a Iago Aspas y Gael Alonso Cedida

Llegó a jugar con el Celta en un amistoso...

Sí, en el Trofeo Memorial Quinocho en Balaídos en la temporada 2022-2023 con Coudet. Hice un buen partido y fui convocado los primeros cinco partidos de liga, aunque no llegué a debutar.

Estudió fisioterapia y ahora tiene su propia clínica.

Sí, tengo el negocio en Baiona y estoy encantado con mi trabajo y con lo que hago. Además estoy pudiendo disfrutar del fútbol desde otra perspectiva. Me sirve como desconexión y eso está siendo clave para que me esté encontrando tan bien. Alguna vez llegué a sentir ansiedad con el fútbol, me presionaba con objetivos y era autoexigente. Ahora entiendo que era algo no me estaba haciendo bien y estoy súper tranquilo. Si pierdo balones o fallo ocasiones no me afecta de la misma forma.

Por eso hizo el golazo del domingo...

Pues seguramente. Estoy en un estado de tranquilidad y disfrutando.

¿Cree que en Tercera RFEF aún puedes rendir más?

Creo que a nivel físico sí, aún tengo un poco más que dar.

Llegó este verano a A Illa para reemplazar a Adri Rodríguez, que fue el pichichi con 18 goles. ¿Cree que podrá superarlo?

No me quiero comparar con nadie. Sé el jugador que soy y lo que puedo dar. Adri hizo muchos goles porque hizo las cosas bien. Y eso es en lo que me centro, en ayudar al equipo y no en compararme con él, con el que tengo una muy buena relación porque fue mi nutricionista en el Celta B. Ojalá él meta muchos goles este año.

El Céltiga incorporó muchas caras nuevas este verano, supongo que aún está en esa fase de hacer equipo.

Es algo de lo que hablamos estas semanas. Somos muchos jugadores nuevos y eso requiere un proceso. Sabemos que hay talento y tenemos claro que si estamos en nuestra mejor versión es muy difícil ganarnos. Llevamos dos partidos jugando bien, por lo que estoy tranquilo, creo que podemos hacer una temporada chula.

¿Internamente se habla de pelear por el play-off como objetivo?

No tenemos esa presión, pero sinceramente queremos luchar por eso. El año pasado se estuvo cerca aunque la clasificación final no lo reflejase. Y este año podemos pelearlo, pero desde la humildad, el trabajo y ganar cada partido.

Por primera vez en muchos años parece que no hay un favorito claro a la liga, pero hay muchos que pueden colarse en el play-off...

Sí. Somos muchos equipos de un gran nivel. Todos tienen jugadores de mucho talento. Creo que va a ser una liga muy igualada. Quizá hasta las últimas cinco jornadas esté todo muy abierto.

¿Qué jugadores del equipo que no conocía le están sorprendiendo?

Pues mira, me está gustando mucho Sindo. A Óscar, Julio, Arnosi, Rubi...son jugadores que ya conocía de jugar contra ellos. Otros fueron compañeros, como Facu en juveniles o Samu Araújo en el Compostela. Pero a Sindo no lo tenía ubicado y me está encantando. Me parece un jugador de mucho nivel.