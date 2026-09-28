Un gol de Diego Iglesias en el 90 da alas al Cambados

Pénjamo dando instrucciones en el último partido en casa GonzaloSalgado

El Club Juventud Cambados sumó una importante victoria por 2-3 en su visita a la Cultural Areas. Un gol de Diego Iglesias en el último minuto trae los tres puntos para Burgáns, luego de un partido en el que los de Pénjamo ya comenzaron por delante en el marcador de A Lomba.

Los visitantes entraron concentrados al partido, tanteando la estrategia de rival, pero poco precisos, por lo que en una pérdida de balón los locales sacan un disparo que da en el larguero.

Cuando apenas transcurrían ocho minutos del inicio, Edi Valverde encontró fortuna de cara a portería con un tiro de falta directa para adelantar al Cambados. El propio Edi tiene otro disparo desde la frontal en el que el portero local hace una gran parada. Diego Iglesias tuvo otra ocasión de gol tras meterse en el área pero definir un poco alto.

Pasado el ecuador de la primera mitad la Cultural Areas consiguió empatar después de que el colegiado señalase penalti a favor de los locales en una acción muy discutida. Javi Vila se encargó de materializar la pena máxima para llegar al descanso con el electrónico en tablas.

En la segunda mitad, Pénjamo comenzó a mover el banquillo. Los locales se estrenaron con un disparo que se fue fuera. Cavani entró en acción y en menos de cinco minutos, tras una gran acción individual, volvió a adelantar a los visitantes.

En los últimos minutos, el velero amarillo supo sufrir después de que Christian volviese a empatar y Diego Iglesias lograse el ansiado gol tras un centro de Fabián que puso al segundo palo.