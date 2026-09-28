Silverio González toma el relevo de Óscar García "Conde" como presidente del Portonovo

Silverio González es el nuevo presidente del Portonovo, tras ejercer de vicepresidente con Óscar García cedida

El Portonovo celebró el domingo su asamblea anual de socios, en la que el presidente Óscar García "Conde" dejó la directiva por motivos personales y le releva en el cargo Silverio González, hasta ahora vicepresidente. Además se incorporan nuevos miembros al grupo directivo, que lleva temporada y media al frente del club y cerró el pasado ejercicio con un remanente de 42.000 euros.

En la reunión con los socios, los dirigentes explicaron que el presupuesto esta campaña en Tercera RFEF aumenta en 60.000 euros, pasando a 270.000 de gastos, si bien también presupuestan una cantidad similar en cuanto a ingresos, que se verán incrementados por las ayudas institucionales en Tercera RFEF. En el apartado de socios, el Portonovo ya ronda los seiscientos, pese a la pequeña subida de cuotas con el ascenso de categoría. En este apartado también aumentan los ingresos, al igual que en actividades como la gestión de parkings y fiestas patronales en verano, por lo que la directiva espera cumplir el prespuesto estimado.

Silverio González explica que el objetivo deportivo es la permanencia, "si se puede conseguir sería perfecto, hay mucha ilusión en el equipo, el pueblo y la directiva", si bien el mandatario también reconoce que "si tenemos que volver a Preferente se asumirá", consciente de la dificultad de la categoría y de su exigencia. "Estar aquí es un premio para el club y queremos darle continuidad a este proyecto".

De momento el equipo que entrena Minso Vidal ha empezado bien la competición, con 7 puntos de 12 posibles. El fin de semana repetirá en Baltar, donde recibirá a un Lalín que también le ha tomado rápido el pulso a la competición. Y es que los cuatro recién ascendidos (Pontevedra B y Antela también) llevan 7 puntos en el primer mes de liga.