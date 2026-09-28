San Martín, Cidade de Ribeira y Cordeiro suman victorias y se encaraman a la zona alta

El San Martín lleva tres victorias seguidas tras ganar en Padrón 4-5 en un partido loco Mónica Ferreirós

Amanecer y Umia empataron 1-1 en el derbi más interesante de la cuarta jornada de liga del grupo V de Primera Futgal, que deparó victorias de San Martín, Cidade de Ribeira y Cordeiro, que ya asoman por la parte alta de la tabla, donde se mantienen los de Barrantes, que con 8 puntos en cuatro partidos siguen invictos.

El equipo que entrena Jose Luis Salgueiro estuvo contra las cuerdas en el campo de Lampáns, ya que Brais Lago adelantó al Amanecer al inicio de la segunda parte, pero antes del setenta Ricar Fernández empató para el Umia. El partido fue muy igualado, con los visitantes tratando de llevar la iniciativa a través del balón y el Amanecer neutralizando las armas de su rival.

En la primera parte, Oubiña envió un balón al larguero y los visitantes pidieron penalti en una acción castigada como falta fuera del área por el colegiado. Por su parte, los locales también tuvieron ocasiones. Eloy hizo una gran parada que evitó el 1-0 y Alejo también estuvo cerca de lograrlo. Ya en la segunda parte se adelantaron los locales en un balón largo que aprovechó Brais en segunda jugada. Pero el Umia igualó en un buen centro de Truji que remató con acierto Ricar. De ahí al final hubo mucha igualdad y pocas ocasiones, por lo que el resultado hizo justicia. El Amanecer suma su segundo empate, sigue compitiendo bien pero se le resiste la victoria.

El Umia empató en San Vicente y sigue invicto, mientras que el Unión aún no ha podido ganar Aitana Vidal

El San Martín encadenó su tercera victoria seguida al imponerse en un partido loco en Padrón al Flavia (4-5). Los de Pedro Carregal son terceros, a un punto de los colíderes Combarro y Arcade. Hasta en tres ocasiones estuvieron los de Vilaxoán por detrás en el marcador. Y es que empezó golpeando el Flavia, aunque Hugo Soto, de penalti, igualó antes del descanso. Los locales volvieron a ponerse en ventaja al inicio de la segunda parte y el San Martín le dio la vuelta con un tanto en propia meta y otro de Mateo Parada en un abrir y cerrar de ojos.

Del 2-3 se pasó al 4-3, ya que los visitantes fueron incapaces de controlar el juego. Restaban diez minutos y parecía que el colista iba a estrenar su casillero de puntos, sobre todo porque el San Martín ya estaba con diez por expulsión de Paulo, pero llegó otra reacción visitante, con los goles de Jacobo Crusat y Víctor en apenas tres minutos para llevarse la victoria. Incluso hubo opciones muy claras para hacer el sexto en un largo descuento.

El Cidade de Ribeira se impuso 2-1 al Pontecaldelas con un gol de Isma Castro en el 84. El equipo de Manuel Ángel no lo tuvo fácil, pero su persistencia obtuvo premio. Mientras que la victoria del Cordeiro también llegó en el último cuarto de hora en Soutomaior (1-2) gracias al tanto de Manu García. Los de Valga suman 8 puntos, al igual que los ribeirenses, y están a dos del liderato.

En el resto de partidos, el Caldas cayó por la mínima en casa con el Arcade (0-1), el Cuntis perdió el Campolameiro (3-1) y el Abanqueiro fue capaz de ganar en A Estrada con goles en la primera parte de Ángel Piñeiro y Jorge Teira.

Por último, el Unión Asados sigue sin arrancar y cayó 0-3 con el Combarro, por lo que se queda con 2 puntos. El equipo de Rianxo visita este viernes al San Martín a las 20.45 horas en Vilaxoán.