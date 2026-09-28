El Villalonga asalta A Senra en el primer derbi de la temporada

El Ribadumia regresó a casa para medirse al Villalonga Gonzalo Salgado

El Villalonga FC asaltó el Municipal da Senra en el primer derbi del año. Los de Roberto Lázaro vencieron por 0-2 en su visita al CD Ribadumia gracias a los goles de Berni y Marcos Blanco, que permiten a los celestes ocupar la tercera plaza de la clasificación con nueve puntos, mientras el equipo de Fran Blanco se pone decimocuarto con cuatro puntos y un balance de dos derrotas, un empate y una victoria en las primeras jornadas.

Los aurinegros vieron como el duelo se ponía muy de cara para los de Lázaro nada más empezar el partido, cuando en una acción de córner, Berni consiguió rematar y estrenar el electrónico, algo que ya condicionó el partido.

El Villalonga esperaba con un bloque medio-bajo muy marcado que dejaba pocos espacios para jugar. En los primeros minutos, los locales sufrían para mantener el balón, y aunque con el paso del tiempo iban encontrando más la comodidad, no terminaban de generar ocasiones claras de peligro para poder empatar el encuentro en el Municipal da Senra.

Maykel Barbosa defiende un balón durante el partido Gonzalo Salgado

Por su parte, el cuadro de Roberto Lázaro esperaba el error de los locales para poder salir al contragolpe y aprovechar así los espacios.

Segunda mitad

El balón volvió a rodar con un planteamiento muy similar al de la primera mitad. Los celestes seguían esperando en bloque medio a que el Ribadumia tomase la iniciativa, defendiendo muy bien el resultado.

A pesar de que los locales intentaban generar ocasiones, en una transición rápida en la que Iago Portas llega al área, en un forcejeo con Novegil, el colegiado señala penalti a favor del Villalonga. Marcos Blanco se encargaría de enchufarlo a la red y poner así el 0-2 en el marcador ribadumiense.

El partido se puso muy cuesta arriba para el Ribadumia. Fran Blanco movió el banquillo en busca de jugadores que se pusieran más por delante del balón, pero eso supuso más exposición en la defensa.

Aún así, los aurinegros tuvieron dos oportunidades claras para poder darle la vuelta al marcador. La primera de ellas, con Gregor dándole al palo a falta de 15 minutos. La segunda oportunidad la firmó Cristian, con un disparo que se fue por encima de los palos. “Ese gol tan temprano condiciona ya todo el partido”, lamenta Blanco.

“O plan de partido saíu á perfección. Queríamos ceder o balón para que non tiveran espacio para poder transitar”, explica Roberto Lázaro. “Púxose todo de cara, defensivamente estábamos a un nivel moi alto. Fomos capaces de combinar moi ben”, recalca el entrenador celeste.