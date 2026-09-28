El vilagarciano Martín Fernández, en el quinteto ideal de la jornada inaugural de Primera FEB

El vilagarciano Martín Fernández inicia con brillo una nueva temporada en Pirmera FEB FEB / ScorePlay

El escolta vilagarciano Martín Fernández se estrenó a lo grande este fin de semana con el COB Ourense en su tercera temporada en Primera FEB, segunda división del baloncesto español y considerada una de las 10 mejores ligas de Europa. Su equipo se impuso 91-71 al Tizona Burgos con una actuación muy destacada del arousano, que fue el mejor del partido gracias a sus 23 puntos (2/2 triples), 3 rebotes, 2 asistencias y 2 recuperaciones para un total de 30 créditos de valoración en 23 minutos de juego. Además de esta estadística, el impacto de Martín en el partido queda reflejado con su +26 en pista.

Unos registros por los que ha sido incluido en el 5 ideal de la primera jornada de Primera FEB, quedándose a las puertas del MVP de la semana, tan solo superado por el internacional Fran Guerra, flamante fichaje del Gran Canaria en el deseo del conjunto isleño de regresar a la Liga Endesa por la vía rápida. El interior canario hizo 34 de valoración. Junto a ellos dos completaron el quinteto ideal Micah Speight (Base – Estudiantes), Joe Cremo (Alero – Gran Canaria) y Josip Vrankic (Ala-pívot, Palencia).

Martín anotó 23 puntos e hizo 30 de valoración en la victoria del COB ante el Tizona Burgos FEB / ScorePlay

Martín, a sus 24 años, sigue su constante e imparable progresión en el basket español. Tras concluir una pretemporada extraordinaria (17 puntos de media en los 5 partidos disputados) y con una participación destacada contra el Leyma Coruña en la Copa Galicia, fue el MVP en la primera victoria liguera del COB ante el Tizona Burgos de los santiagueses Denis Pombar (entrenador de Martín en el Obradoiro) y Pablo Hernández (habitual en Vilagarcía en los entrenamientos de verano organizados por la agencia de representación de ambos jugadores). La estadística revela que el tiempo que Martín no estuvo en pista, su equipo perdió por 6 puntos el parcial. Un dato que explica la relevancia que el vilagarciano tiene actualmente en su equipo.