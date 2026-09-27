Un doblete de Fran López da al Céltiga su primera victoria

El entrenador vilanovés Luis Carro ha consolidado al Céltiga en Tercera RFEF Gonzalo Salgado

El Céltiga logró su primera victoria en liga al derrotar en el Salvador Otero al Estradense con un doblete de Fran López. Un resultado que hizo justicia con el equipo de Luis Carro, que en la primera parte consiguió que su rival estuviese incómodo, sin poder circular con fluidez el balón.

Salvo una acción de Porrúa y un remate de Migui al palo largo que no cogió puerta, el bagaje ofensivo del Estradense en el primer tiempo fue escaso. Todo lo contrario que los locales, que avisaron con un disparo de Santi al lateral de la red y perdonaron en un remate de Facu en inmejorable posición, pero se le fue alto. También Sobrido, en una diagonal desde la izquierda rondó el 1-0, pero este lo consiguió Fran antes de la media hora de juego.

En una jugada por la izquierda. Samu envió un pase aéreo a la espalda de la defensa y Fran remató mordido, el esférico, con suspense, dio en el palo y traspasó la línea. El gol no cambió la tónica de la primera parte.

El Estradense siguió desesperándose, pero tras el descanso y con los cambios, haciendo valer su profundidad de armario, el partido ya cambió. El Céltiga ya defendió más atrás. Además perdió por lesión a Samu Araújo en una ocasión muy clara, en la que se quedó sólo delante del portero, pero un pinchazo le llevó al suelo. En su sitio entró Yeray.

El Estradense llevó la iniciativa, mientras que los locales contraatacaron y tuvieron otra clarísima para el 2-0. El disparo de Sobrido dio en el palo y se fue a la espalda del portero, para volver al otro poste. Los visitantes apretaron sobre todo a balón parado, pero Manu Táboas estuvo muy seguro en esas opciones. Cerca del final llegó la sentencia. Un golazo de Fran López, que se llevó el balón de tacón en autopase y batió al portero por arriba.