El Portonovo se hace fuerte en Baltar y gana con justicia al Silva

Diego Abal corta el avanza de un jugador del Silva durante el partido Gonzalo Salgado

El Portonovo logró su segunda victoria en Baltar al superar al Silva por 4-2, por lo que el equipo de Minso Vidal suma ya 7 puntos y se sitúa en una zona tranquila de la tabla. Aunque los locales estuvieron muchos minutos por delante en el marcador, hubo emoción hasta el final. El gol de penalti del capitán Eloy ya en el noventa llevó la tranquilidad y la alegría absoluta a la grada. El recién ascendido sigue dejando muy buenas sensaciones. Y lo hace a través de ser protagonista con la pelota, dominando y controlando el juego.

Fue lo que ocurrió en la primera parte. El equipo de Minso llevó la iniciativa desde el partido. Con balón el Portonovo estuvo preciso e hizo una buena lectura para encontrar las líneas de pase y las situaciones de ventaja para superar el 5-3-2 en bloque medio que planteó el equipo coruñés.

Charly marcó un gran gol de falta directa antes del descanso Gonzalo Salgado

Las ocasiones no tardaron en llegar para los locales, mientras que el Silva optó por el juego directo y trató de hacer daño a través de situaciones de balón parado, como los saques de banda que convirtieron en "minicórners". Pero el Portonovo, que sabía lo que le esperaba, defendió bien su área en este tipo de acciones y golpeó superada la media hora por mediación de Juan Barbeito. Fue una buena jugada colectiva que acabó con un disparo cruzado del lateral portonovés. Justo antes del descanso llegó el 2-0. Otro canterano, Carlos Martínez "Charly", anotó un golazo de falta directa, salvando la barrera y poniendo el balón en la escuadra.

El 2-0 dio tranquilidad a los locales, que también empezaron bien a nivel de juego la segunda parte. Sin embargo el Silva acortó distancias en una segunda acción de balón parado. La tarde no iba a ser plácida para los arlequinados, ya que su rival siempre es capaz de estar en los partidos y competir con sus armas y fortalezas.

El Portonovo hizo cambios y el equipo mantuvo el nivel y el control del juego. Gracias a ello llegó el 3-1 ya en el tramo final. Marcó Pedro Rey en otra buena jugada en la que tuvo varias opciones de remate y marcó a la segunda. Pero el Silva respondió de inmediato con el 3-2 en una buena jugada en la que Naím puso el balón en la escuadra desde la frontal. El Portonovo, en un final abierto, pudo sentenciar poco después, pero el disparo de Eloy se estrelló en el larguero. En el siguiente acción llegó la acción del penalti, saldado con la expulsión de Iago Castro. Eloy no perdonó y sentenció con el 4-2. Esta vez los locales aguantaron los momentos de partido en los que golpeó su rival y el marcador fue acorde al juego del equipo.

El equipo de Minso Vidal le ha tomado el pulso a la nueva categoría Gonzalo Salgado