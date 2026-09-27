Os Ingleses se estrena en División de Honor B con una contundente derrota en Oviedo

Os Ingleses RC cayó en Oviedo en su primer partido en Divisón de Honor B Os Ingleses RC

Os Ingleses RC se estrenó en División de Honor B con un contundente derrota en el campo del Naranco ante el Real Oviedo por 83-5 en un partido que tuvo poca historia. Los asturianos lograron ya dos ensayos en los primeros cinco minutos y al descanso ya tenían la victoria prácticamente en el bolsillo (45-0). "Fue un golpe de realidad. Ahora ya sabemos en qué categoría estamos", comenta el técnico de los vilagarcianos David Lema al final.

La expedición de Os Ingleses RC posa antes de su estreno liguero en Oviedo Os Ingleses RC

"Esta liga exige mucho y tenemos que adaptarnos". Los nervios de inicio traicionaron a los vilagarcianos, que con el paso de los minutos fueron mejorando en su juego, más allá del resultado. "Cuando nos soltamos se vieron cosas, pero nos faltó circulación y presión". Lema valora la actuación de los jugadores jóvenes en este estreno. "Si estos chicos son capaces de dar este nivel, los demás pueden darlo". El único ensayo de Os Ingleses llegó en la segunda parte y fue obra de Fran.

Os Ingleses fue superado en el marcador ante un rival superior en Oviedo Os Ingleses RC

El inicio liguero, muy complicado, no da tregua a los arousanos, que la próxima semana reciben en Fontecarmoa al Salvador DHB de Valladolid, otro equipo fortísimo que el sábado ganó a Kaleido Universidad de Vigo por 129-3, lo que demuestra la diferencia que existe ahora mismo entre los equipos gallegos y el resto en tercer escalón del rugby español. "Hay que saber que, pase lo que pase, lo importante es mejorar en nuestro juego. Nuestra moral está bien, los jugadores saben que con trabajo se puede mejorar y competir mejor", dice Lema.