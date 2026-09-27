La 'ley del ex' condena a un Boiro que mereció más

El once titular de José Tizón para enfrentarse al Villalbés Tania Martínez

El CD Boiro sufrió ‘la ley del ex’ en su vuelta a Barraña. Los de José Tizón empataron a uno en el duelo ante el Villalbés con goles de Insua y Adri Castro. Un resultado que no refleja lo que se vio sobre el verde. En el primer tiempo, el Boiro anuló por completo a un Racing Villalbés que a penas tocó el área de Borja Rey, mero espectador en los primeros 45 minutos. Los de Tizón sometieron en el área a los lucenses en un escenario que difícilmente se podría mejorar.

La primera ocasión del partido la firmaron los locales. Un cabezazo de Landeira puso el centro al área para que Vidal rematase, pero se fue por encima de los palos. El cuadro de Tizón mantuvo más presencia en área durante los primeros minutos, buscando llegadas por la banda y centros al área.

Los boirenses reclamaron una mano a su favor tras una llegada de Juanma en la que Insua controló el balón con dos defensas del Villalbés cerrándole el espacio. Cambón volvía a tener otra clara para el Boiro con un disparo desde el área pequeña que se fue por la línea de fondo.

El cuadro local estaba sometiendo a los visitantes. Así, Juanma realizó un muy buen control en el corazón del área, obligando a Santomé a sacar una gran mano para forzar el córner. Yosi se convirtió en una pesadilla para Javi Muiño, que no lograba finalizar por la banda. Cambón volvía a tener otra para el Boiro quedándose delante de Santomé, pero los visitantes llegaron antes al despeje.

Tras mucho insistir, llegados al ecuador del primer tiempo, Insua remató un centro lateral de cabeza para conseguir poner el 1-0 en el marcador de Barraña. Con el descanso llamando a la puerta, el Villalbés tuvo la primera ocasión de peligro. En un pase lateral, Javi Muiño recibió el balón para adelantarse a la defensa e intentar disparar a portería, pero la acción terminó en córner.

Segundo tiempo

El balón volvió a rodar en Barraña y Juampa estuvo cerca de firmar el 2-0 con un disparo desde fuera del área que rebotó en el palo. Las gradas se encendieron contra el árbitro después de que no mostrase tarjeta roja a Jose Varela tras una acción sobre Cambón en la que el atacante salió del campo ensangrentado con un fuerte golpe en la nariz.

Los locales volvieron a avisar en el área. Juanma subió por la banda izquierda para poner el balón al centro del área, en donde Insua esperaba el remate, pero la defensa consiguió despejar.

Yosi disparó un cañonazo al borde del área que se fue por encima de los palos por muy poco. Tizón comenzó a mover el banquillo dando paso a Óscar, Peque y Breo Sio. El Villalbés tuvo muy cerca el empate con un disparo desde la frontal del área que acabó en las manos del portero local.

En una internada de Óscar por la banda, Landeira se quedó cerca de llegar al remate. En la acción inmediata, Aarón Martínez disparó al palo. A falta de cinco minutos para el final, Adri Castro dejó sin palabras al Municipal. El atacante hizo una chilena imposible de alcanzar para Borja Rey que ponía el 1-1.