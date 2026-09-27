La alemana Thamm y el esloveno Suljic se coronan en Sanxenxo

Suljic y Ceban posan con las autoridades y con el extenista y comentarista televisivo Roberto Carretero, que no se quiso perder el torneo Juan Caballero

El ITF World Tennis Tour Juniors, que desde hace 24 ediciones organiza el Círculo Cultural Deportivo Sanxenxo, cerró ayer domingo sus puertas de una nueva edición como el evento internacional júnior más importante que se celebra en España. Y lo hizo con la victoria en la categoría masculina del esloveno Svit Suljic por 6-3 y 6-2 sobre el britanico Mark Ceban, cabeza de serie número uno del evento, mientras que la final femenina cumplió los pronósticos y la alemana Mariella Thamm se impuso a la inglesa Daniella Britton 7-6 y 6-1.

Tras una semana marcada por las altas temperaturas en Sanxenxo, la lluvia fue protagonista ayer por la mañana y obligó a cambiar de superficie las finales. La femenina ya había disputado prácticamente su primer set al aire libre y sobre pista dura cuando apareció la lluvia. El partido se paró con 6-5 a favor de Britton y 40-0 para Thamm, que se mostró superior en la reanudación en una de ls pistas cubiertas de tierra batida de las instalaciones de La Cultural.

Mariella Thamm y Daniella Britton fueron las finalistas del cuadro femenino Juan Caballero

La final masculina ya arrancó a mediodía en arcilla. La potencia de juego del esloveno Svit Suljic dejó sin opciones al británico, al que ganó en dos sets por 6-3 y 6-2. En perfecto español, ya que se entrena en la academia TEC Carles Ferrer Salat de Barcelona, Suljic reconoció al final del partido que “para mí era una semana difícil porque venía de una lesión, pero estoy muy contento con el nivel que he dado”. El esloveno, que marcó la diferencia con el saque, reconoció que “he jugado muy agresivo”, además de “haber disfrutado mucho esta semana en Sanxenxo” y reconoció que su sueño es “ser número uno del mundo y ganar los Grand Slams”.

En la entrega de trofeos estuvo Roberto Carretero, es extenista profesional español y comentarista deportivo actualmente en Movistar +, que ejerció de embajador del evento este año. “Para mí es un placer visitar Galicia”, dijo antes de felicitar al ganador y a la organización, además de enviar un saludo a Paco Hernández, presidente del CCD Sanxenxo, que por motivos personales no pudo asistir a la clausura.

Asistieron a la entrega de premios los concejal de deportes y de turismo del Concello de Sanxenxo, Marcos Guisasola y Juan Deza, respectivamente; la vicepresidenta de la Diputación de Pontevedra, Luísa Sánchez; la directora territorial de la Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes de la Xunta de Galicia, Blanca García Señoráns; el presidente del Consorcio de los Empresarios de los Hosteleros de Sanxenxo, Alfonso Martínez; el gerente de La Cultural, Antón Hernández; su vicepresidenta, Dolores Salgueiro; además del extenista y comentarista televisivo Roberto Carretero. El J300 de Sanxenxo ya piensa en su próxima edición, en la que cumplirá 25 años.