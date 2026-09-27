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Deportes

El Portonovo espera a un rocoso Silva SD en Baltar

“Necesitamos coger ese punto de madurez y experiencia para competir estos partidos con la exigencia que tienen”, dice Minso Vidal

María Caldas
27/09/2026 07:00
Minso Vidal, entrenador del Portonovo
Minso Vidal, entrenador del Portonovo SD
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El Portonovo SD espera hoy a las 18:00 horas al Silva SD en el Municipal de Baltar. El equipo de Minso Vidal se enfrenta a un rocoso rival en la cuarta jornada liguera. Los arlequinados esperan poder brindar una victoria a sus aficionados después de la dolorosa derrota a domicilio ante el CD Barco por 2-1. 

Enfrente tendrán a un Silva SD que también viene de una derrota en la última jornada, en su caso por 0-2 ante el actual líder, el CD Boiro. “Hicimos una buena semana, estamos con muchas ganas de volver a jugar en Baltar”, comenta el entrenador del Portonovo.

“El Silva es un rival rocoso con una mezcla de jugadores con mucha experiencia y chavales jovenes. Tenemos que dar nuestra mejor versión a nivel ofensivo y luego contrarrestar su juego directo y sus acciones a balón parado”, insiste Minso Vidal. 

“Necesitamos coger ese punto de madurez y experiencia para competir estos partidos con la exigencia que tienen”, concluye el entrenador del Portonovo SD, que actualmente suma cuatro puntos tras los tres primeros duelos en Tercera RFEF.

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