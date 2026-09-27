El Céltiga FC busca sus primeros tres puntos ante un Estradense al alza

Sobrido fue el autor del gol visitante en el campo de A Grela Quintana

El Céltiga FC pone toda la carne en el asador para poder sumar sus tres primeros puntos del año. Los isleños regresan al Salvador Otero hoy a las 18:00 horas para medirse al CD Estradense de Manuti, uno de los equipos llamados a ocupar la zona noble, y que viene de vencer en la última jornada. Los de Luis Carro quieren romper con su mala racha tras dos derrotes seguidas y el empate de la primera jornada.

En esta ocasión, Carro cuenta con las bajas de Manu, que está recuperándose de su lesión de espalda, y de Diego, que por motivos personales no pudo entrenar esta semana. “Ellos son de los mejores equipos de la categoría, llevan haciendo proyectos de mucho nivel para poder dar el salto a otra categoría”, dice Carro.

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“Necesitamos ganar, pero está siendo un inicio difícil contra rivales que van a estar peleando por el play-off o incluso por el título”, señala el técnico. “Es un duelo de mucha dificultad, tendremos que estar a mucho nivel. Lo que mostramos en Vilalba se acerca mucho a lo que queremos ser, pero necesitamos mejorar en defensa. Ellos tienen mucho potencial en última línea”, destaca Luis Carro.