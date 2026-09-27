El Céltiga FC busca sus primeros tres puntos ante un Estradense al alza
"Está siendo un inicio difícil. Tenemos que ser sólidos en nuestra área", dice Luis Carro antes del encuentro de hoy a las 18:00 horas
El Céltiga FC pone toda la carne en el asador para poder sumar sus tres primeros puntos del año. Los isleños regresan al Salvador Otero hoy a las 18:00 horas para medirse al CD Estradense de Manuti, uno de los equipos llamados a ocupar la zona noble, y que viene de vencer en la última jornada. Los de Luis Carro quieren romper con su mala racha tras dos derrotes seguidas y el empate de la primera jornada.
En esta ocasión, Carro cuenta con las bajas de Manu, que está recuperándose de su lesión de espalda, y de Diego, que por motivos personales no pudo entrenar esta semana. “Ellos son de los mejores equipos de la categoría, llevan haciendo proyectos de mucho nivel para poder dar el salto a otra categoría”, dice Carro.
“Necesitamos ganar, pero está siendo un inicio difícil contra rivales que van a estar peleando por el play-off o incluso por el título”, señala el técnico. “Es un duelo de mucha dificultad, tendremos que estar a mucho nivel. Lo que mostramos en Vilalba se acerca mucho a lo que queremos ser, pero necesitamos mejorar en defensa. Ellos tienen mucho potencial en última línea”, destaca Luis Carro.