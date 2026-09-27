Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Deportes

El Céltiga FC busca sus primeros tres puntos ante un Estradense al alza

"Está siendo un inicio difícil. Tenemos que ser sólidos en nuestra área", dice Luis Carro antes del encuentro de hoy a las 18:00 horas

María Caldas
27/09/2026 09:00
Sobrido fue el autor del gol visitante en el campo de A Grela
Sobrido fue el autor del gol visitante en el campo de A Grela
Quintana
beowner620V2
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El Céltiga FC pone toda la carne en el asador para poder sumar sus tres primeros puntos del año. Los isleños regresan al Salvador Otero hoy a las 18:00 horas para medirse al CD Estradense de Manuti, uno de los equipos llamados a ocupar la zona noble, y que viene de vencer en la última jornada. Los de Luis Carro quieren romper con su mala racha tras dos derrotes seguidas y el empate de la primera jornada.

En esta ocasión, Carro cuenta con las bajas de Manu, que está recuperándose de su lesión de espalda, y de Diego, que por motivos personales no pudo entrenar esta semana. “Ellos son de los mejores equipos de la categoría, llevan haciendo proyectos de mucho nivel para poder dar el salto a otra categoría”, dice Carro.

Luis Carro cumple su quinta temporada al frente del Céltiga, la segunda en Tercera RFEF

El fútbol fue cruel con el Céltiga en Vilalba

Más información

“Necesitamos ganar, pero está siendo un inicio difícil contra rivales que van a estar peleando por el play-off o incluso por el título”, señala el técnico. “Es un duelo de mucha dificultad, tendremos que estar a mucho nivel. Lo que mostramos en Vilalba se acerca mucho a lo que queremos ser, pero necesitamos mejorar en defensa. Ellos tienen mucho potencial en última línea”, destaca Luis Carro.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620