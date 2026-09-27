El Boiro regresa a Barraña para medirse al ‘gigante’ Villalbés

El Boiro no juega en Barraña desde la pretemporada Mónica Ferreirós

El CD Boiro vuelve a Barraña tras tres jornadas en el exilio. La presencia de un hongo en el césped impidió que el cuadro de José Tizón pudiese empezar la temporada en sus gradas, pero hoy a las 18:00 horas el Municipal levanta el telón para recibir a uno de los huesos de la Tercera RFEF, el Racing Club Villalbés.

Los boirenses llegan al enfrentamiento con pleno de victorias bajo sus brazos y encabezando la tabla clasificatoria con nueve puntos, por lo que esperan brindar un gran espectáculo a su incansable afición y celebrar los tres primeros puntos en Barraña.

El Villalbés, por su parte, ocupa la segunda posición y busca asaltar el primer puesto. Asimismo, es la primera semana en la que José Tizón cuenta con sus 22 futbolistas disponibles tras el regreso de Mario Prol y Mario Romero a la normalidad de los entrenamientos, por lo que por primera vez desde el inicio de la temporada el técnico se verá obligado a hacer dos descartes en la convocatoria.

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“Espero un partido muy difícil, ellos son un rival muy duro. A nivel defensivo son de los más organizados y fuertes de la categoría”, comenta Tizón sobre su próximo rival.

“En ataque mejoraron al equipo con fichajes de nivel como el de Adri Castro o el de Olivier Lansade”, destaca Tizón. Barraña volverá a verse las caras con un viejo conocido como es Adri Castro, quien la pasada campaña militaba en las filas boirenses, en el que anotó tres goles en 19 partidos. Una cifra que el coruñés ya igualó en los partidos disputados hasta ahora con su nuevo combinado.

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Con el salto de calidad que le aportan los nuevos fichajes, el técnico del CD Boiro considera que el Villalbés es “candidato a todo” en esta campaña.

Lo cierto es que el cuadro boirense también reforzó su ataque de cara a la presente temporada, con incorporaciones como la de Juan Cambón, Peque u Óscar González, sumados a la experiencia de jugadores como Juampa.