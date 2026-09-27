A Senra se viste de gala para el derbi entre Ribadumia y Villalonga

El Ribadumia consiguió su primera victoria la pasada jornada Aitana Vidal

El Municipal da Senra levanta el telón hoy a las 18:00 horas para acoger el gran primer derbi de la temporada entre el CD Ribadumia y el Villalonga FC. Los equipos llegan en dinámicas diferentes tras las tres primeras jornadas de Preferente Sur. Por un lado, los locales consiguieron su primera victoria en el tercer partido y suman cuatro puntos. El Villalonga de Roberto Lázaro llega a Ribadumia con la tercera posición bajo el brazo.

Los locales siguen lastrados por las bajas, y es que a Matthew todavía lo operaron de su lesión de ligamento cruzado la semana pasada, encabezando una lista de la que siguen formando parte Nico Fariña, Jony, Lucas García y Félix, y a la que esta semana se suman también Eloy por lesión y Galiñanes por enfermedad.

Las buenas noticias para los aurinegros pasan por el regreso de Cheri y de Lucas Gallego a los palos, debutando en la convocatoria este año. “La victoria de la semana pasada nos sirvió de refuerzo para confiar más todavía en nosotros mismos y seguir dando pasos hacia adelante en el proceso de adaptarnos a la categoría lo más rápido posible”, comenta Fran Blanco.

El Ribadumia llega al derbi con el Villalonga en línea ascendente Más información

“Sabemos que vamos a jugar contra uno de los equipos que más talento individual tiene de la categoría y que en cualquier jugada te pueden marcar la diferencia”, dice el técnico del Ribadumia. “Tenemos que jugar con la misma concentración defensiva que la semana pasada para que no se encuentren cómodos con balón, sino sufriremos”, recalca.

“Afrontamos el partido con mucha ilusión, sabiendo que tenemos que ser valientes desde el inicio y que tenemos seguir jugando a un nivel muy alto como hasta ahora para ser competitivos contra cualquier rival de esta liga”, concluye Blanco.

Los celestes

Por su parte, Roberto Lázaro cuenta con las bajas de Héctor, Romay y Bugallo para enfrentar el partido.

“O equipo está con moitas ganas de que chegue o derbi, sempre se trata de un partido especial, tanto para a plantilla como para a nosa afición, que como cada semana nos darán ese plus de motivación”, expone Roberto Lázaro, técnico del Villalonga FC antes del derbi en A Senra.

El Arnoia frena en seco el buen inicio liguero del Villalonga Más información

Los celestes tuvieron un gran inicio de temporada, pero la pasada jornada sufrieron una dolorsa derrota por 1-3 en San Pedro ante el Atlético Arnoia, algo que buscan olvidar sumando los tres puntos en el derbi ante el Ribadumia.

“Eles vannos a esixir un nivel de concentración máxima xa que se trata dun equipo moi competitivo, equilibrado en todas as líneas, tácticamente ordenado e con xente desequilibrante na zona ofensiva”, explica Lázaro.

“Temos claro o plan de partido, vexo á plantilla con ganas de reinvindicarse da derrota da semana pasada polo que vamos convencidos a Ribadumia de facer un gran partido”, concluye el técnico celeste, que enfrenta su segunda campaña.