Noli Álvarez: “Italia lo está haciendo de maravilla en el tenis”

Noli Álvarez es el director deportivo del J300 de Sanxenxo y lleva 24 ediciones al frente del torneo Juan Caballero

El J300 de Sanxenxo disputó ayer una nueva jornada que sirvió completar los cruces de cuartos de final en las categorías individuales masculina y femenina. El Torneo Internacional Júnior se ha convertido en una referencia del circuito mundial para jugadores y federaciones. A lo largo de 24 ediciones, el director del evento, Noli Álvarez, ha visto jugar en las pistas del CCD Sanxenxo, entre muchas otras estrellas, a Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Mirra Andreeva o un Rafa Jódar que se proclamó campeón hace tres años. Noli destaca que en esta edición “hay un nivel muy alto”, y pone el foco en la alemana Mariella Thamm. “Me parece una jugadora a seguir, ya estuvo aquí antes y ha crecido mucho en su juego”. De hecho es la número 13 del ranking mundial júnior.

El castellonense Álvaro Lago, que había entrado en el cuadro final como “lucky loser” fue el último español en caer ayer, por lo que no habrá representación nacional en cuartos de final masculinos. “El nivel del torneo es muy alto y se hace duro”, reitera Noli Álvarez, “a los españoles les cuesta porque siguen siendo mejores en tierra batida, aquí aunque las pistas duras no son excesivamente rápidas, el juego es diferente”. De hecho, el campeón de España júnior de este año, el valenciano Javier Ballester perdió en primera ronda.

En Sanxenxo están brillando los representantes italianos en el cuadro masculino, donde están en cuartos Simone Massellan, Matteo Gribaldo y RaffaeleCiurnelli. “Italia lo está haciendo de maravilla en el tenis, no solo porque Sinner sea el número uno del mundo”, explica Álvarez. “No es una casualidad el nivel que están demostrando aquí los jugadores italianos. Es una pasada. Todos juegan bien, son intensos y luchadores”.

En la jornada de ayer las temperaturas bajaron y dieron un respiro, ya que en los primeros días el calor provocó varios abandonos. A nivel organizativo todo fluye. “Estamos muy rodados. La gente de club nos llevamos muy bien, nos gusta estar juntos y para nosotros el torneo es una fiesta. Y además a todos nos apasiona el tenis. Son días duros porque trabajamos muchas horas, pero lo disfrutamos muchos”, comenta Noli Álcarez.

El hotel oficial del torneo es el Turimar, lo que permite a los jugadores disfrutar de servicios adicionales como transporte para viajar al club y al aeropuerto. “También tenemos montada una segunda recepción en el club para facilitar trámites. Proporcionamos servicios que los jugadores valoran mucho. Por eso las federaciones más importantes año tras año nos envían a sus tenistas”, explica Álvarez. “Estamos moviendo a unas 200 personas, entre jugadores y entrenadores, además proporcionamos servicios de fisioterapia, de manutención con el almuerzo en el club, también de encordado de calidad y contamos con gabinete de comunicación y un equipos trabajando en redes sociales”.

Además habrá retransmisión en directo vía streaming de las semifinales y las finales del torneo, al igual que en años anteriores. Y es que el de Sanxenxo y el que acoge la Academia Juan Carlos Ferrero son los dos únicos torneos en España de la categoría J300. Un lujo para Galicia, fruto del buen hacer de La Cultural.