Jéssica Bouzas cede ante Muchova

Jéssica Bouzas durante la competición en China RFET

Karolina Muchova, número ocho del mundo, derrotó a la vilagarciana Jéssica Bouzas, que actualmente ocupa el puesto 93 del ránking WTA, por 7-5 y 6-4, en un partido de una hora y 40 minutos, y adelantó a Chequia en la semifinal de la Copa Billie Jean King.

Sobre la pista dura cubierta del Shenzhen Bay Sports Centre Arena, en China, la checa impuso su condición de favorita en su primer partido de estas Finales y dejó a España sin margen de error en su intento de regresar a una final de la competición por primera vez desde 2008.

Bouzas entró en el partido sin complejos y resistió desde el fondo los primeros ataques de Muchova, que no encontraba la manera de imponer la diferencia que refleja la clasificación. La española mantuvo con firmeza sus tres primeros servicios y aprovechó su segunda oportunidad de rotura para adelantarse 4-2.

La reacción checa fue inmediata. Muchova recuperó el saque perdido en el siguiente juego, pero Bouzas volvió a amenazarla al resto en el gran punto de inflexión del primer set: un octavo juego de 18 puntos y seis iguales en el que dispuso de cuatro bolas para colocarse 5-3.

Muchova resistió todas, necesitó su cuarta ventaja para alcanzar el 4-4 y salió reforzada de un pulso que terminó cambiando la manga. Bouzas todavía remontó un 0-30 para situarse 5-4, pero la checa mantuvo la calma y comenzó a castigar con mayor profundidad los segundos servicios de su rival.

Con 5-5, Muchova convirtió su segunda bola de rotura y pasó a servir para cerrar el parcial. Bouzas volvió a apretarla con un 0-30, aunque la número ocho del mundo encadenó cuatro puntos y se llevó el set por 7-5 después de 58 minutos de igualdad.

La vilagarciana comenzó la segunda manga cediendo otra vez el servicio, pero respondió de inmediato para colocar el 1-1 y frenar el momento favorable de la checa. Muchova encontró la ruptura definitiva con 2-2 y ya no volvió a ofrecer ninguna oportunidad al resto.

La checa se apoyó entonces en un primer saque mucho más fiable, del que puso en juego el 85 % durante el segundo set y con el que ganó el 73 % de los puntos. Bouzas logró remontar un 0-30 cuando servía con 3-5 para prolongar el encuentro, pero Muchova resolvió después con autoridad y convirtió su segunda bola de partido.

La derrota de Bucsa

Por otro lado, España se despidió de la Billie Jean King Cup después de que Linda Noskova, número seis del mundo, venciese a Cristina Bucsa (35) por 7-6(5) y 6-2, en un partido de una hora y 31 minutos, y clasificó a Chequia para la final de la Copa tras cerrar por 2-0 la semifinal ante España.