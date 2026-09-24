Jéssica Bouzas celebra su cumpleaños con sus compañeras del equipo español en China

Jéssica Bouzas posa con la tarta de su vigésimo cuarto cumpleaños junto a sus compañeras RFET

Jéssica Bouzas Maneiro celebró hoy su vigésimo cuarto cumpleaños en Shenzhen (China), rodeada de sus compañeras de la Selección Española de tenis, que mañana juegan las semifinales de la Billie Jean King Cup, la copa del mundo, ante Chequia. La vilagarciana no pudo tener un mejor regalo tras ganar el miércoles a Sonja Zhiyenbayeba por un doble 6-2, un resultado que abrió el camino al triunfo a España ante Kazajistán, superando la ronda de cuartos de final del torneo 18 años después.

Jessi espera hacer historia junto a sus compañeras Cristina Bucsa, Kaitlin Quevedo, Sara Sorribes y Marina Bassols, capitaneadas por Carla Suárez, y meter a España en la final. Enfrente estará las checas lideradas por Linda Noskova, número seis del mundo y campeona de Wimbledon este año. El partido se juega a las 11 horas y se podrá ver por RTVE. La otra semifinal la jugarán Ucrania, que ganó 2-1 a Bélgica, e Italia, que venció también 2-1 a las anfitrionas de China.